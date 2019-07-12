Губки «бантиком» почти за фантики! 3 лайфхака, как сделать уста кинодивы по дешевке

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Сверкающие пухленькие губки теперь доступны любой девушке. Губы - это первое, на что обращают внимание мужчины.

Если они красиво накрашены и грамотно подчеркнуты, то желание их поцеловать у представителей сильного пола появляется намного чаще, чем если губы сухие и бесцветные. Кроме того, кроме декоративной, макияж на губах выполняет защитные функции. Во-первых, помады по большей части смягчают и увлажняют кожу губ, многие из них еще и обладают эффектом антистатика, то есть пыль и грязь не липнут к губкам. Поэтому помада или блеск – незаменимая вещь в косметичке девушек «18+».

На сегодняшний день помад на косметическом рынке великое множество. Все они отличаются не только формой и консистенцией, но и стоимостью. Однако мастера визажа уверяют – уста кинодивы можно сделать по дешевке, так сказать, подручными средствами. 3 лайфхака для бюджетного макияжа губ помогут девушкам сделать губки бантиком без огромных трат - почти за фантики.

Первое – лаковая помада и помада-гель стоят дороже обычной матовой, поэтому немногие барышни выбирают эти яркие средства макияжа. А ведь глянцевые губы доступны и им – просто матовую помаду можно покрыть обычным бесцветным блеском, который тоже стоит копейки.

Второе – эффект металлических губ достигается не только с помощью помады с дорогостоящим пигментом. Сверкать губами в прямом смысле слова можно с помощью темной помады уровня «масс-маркет» и мелких блесток. Их можно смешать и с обычным блеском, тогда к сиянию добавиться лаковый эффект.

Третье – пухлость губкам можно придавать лишь в тех местах, где нет сильного рельефа. В зоне «галочки» лучше не проводить никаких манипуляций с карандашами и припудриванием. Если «сфальшивить» - это будет сильно заметно и выглядеть неаккуратно.

И еще один совет – уста не должны отпечатываться на чашке с чаем или губах любимого. И для этого не обязательно тратить баснословные суммы на суперстойкие косметические средства. Достаточно припудрить губы через однослойную салфетку. Лучше всего для этих целей подойдет рассыпчатая прозрачная пудра.

А новые оригинальные оттенки, которых нет в палитре известных брендов, можно создать самостоятельно – просто сверху помады наложить сухие тени для век.