Плесень и просрочку не желаете? Польза и вред 3 популярных средств для лица от Siberian Wellness

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Ребрендинг компании повлиял на качество продукции и использовать её может быть опасно для здоровья.

До недавнего времени Siberian Wellness была известна как «Сибирское здоровье» и славилась достаточно щадящими средствами по уходу за кожей. Отдельно её хвалили женщины 40+ за способность создавать эффект омоложения. После ребрендинга Siberian Wellness применила несколько иной подход к созданию полюбившейся косметики и оплатила тонну рекламы в соцсетях. Три средства блогеры выделяют особенно.

Крем для лица EXPERALTA PLATINUM, эксфолиант для очищения пор EXPERALTA PLATINUM и травяной бальзам для умывания с комплексом для стареющей кожи ENDEMIX™ не изменили себе и продолжают хвастать уже относительно безопасным составом. Однако при реальном применении отмечаются существенные различия между старыми и новыми версиями популярных средств. Теперь их составы – это на треть аллергены, которые подходят преимущественно «слоновой» коже и приносят вред нормальной.

Более чувствительная и комбинированная — могут ответить неприятным жжением, сухостью, стянутостью и высыпаниями. Лечить их приходится долго и мучительно. Особенно страдает Т-зона, на которую рассчитывают уходовую косметику. Её больше травмирует эксфолиант, или проще – скраб. Ощущения множественных царапин на нормальной коже появляются сразу при умывании.

Неприятно также, что от состава страдает качество. Ни крем, ни скраб не стоят своих денег и страданий покупательниц: кожа неподтянута, россиянки даже не чувствуют увлажнения, что может быть хорошо для лета, но противопоказано зимой.

Впрочем, это не единственные промахи компании. Клиенты Siberian Wellness даже жалуются на крем, который может покрыться плесенью за несколько дней, и на просрочку, которой промышляют представители. Вряд ли хоть одна россиянка желает такле иметь в рядах своей косметики.

Следует отметить, что Siberian Wellness – это всё тот же сетевой маркетинг, за участниками которого нужен глаз да глаз. На недовольство пользователей компания отвечает с ответственным подходом к проблеме, но не забывает несколько раз позвать в свои ряды, где «воздух чище и травка зеленее».