Спасение или «смерть» для кожи? Названы жуткие последствия популярной BB Glow

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Огромная сыпь и пигментные пятна — результат «звездной» процедуры.

BB Glow — это малоинвазивная терапия, направленная на интенсивное лечение и отбеливание кожи. Данная процедура, как заверяют некоторые специалисты, просто спасение для девушек с несовершенствами кожи лица. Она обещает выровнять тон кожи и создать эффект тонального крема на год. Некоторые косметологи и вовсе говорят о выравнивании микрорельефа кожи, разглаживании мелких мимических морщин, а также об исчезновении пигментации, акне, постакне и кругов под глазами. Такие эффекты приводят наивных клиенток в восторг. Стоимость процедуры — около 4 тысяч рублей, однако хитрые косметологи уверяют — для достижения эффекта требуется 3-4 повторения для поддержания результата.

Во время процедуры кожу очищают, делают легкий пилинг, а затем наносят на нее сыворотку, по текстуре и цвету напоминающую тональный крем. Далее состав вбивается в кожу с помощью Dermapen (ручка с одноразовыми наноиглами), делая безболезненные микротравмы. Так что же представляет из себя хваленая процедура — спасение или «смерть» для кожи?

Массовая истерия по вбиванию уголками тонального крема в собственное лицо началась, как и полагается, со звезд. Новый тренд запустила жена известного футболиста Павла Погребняка — Мария. В конце 2017 года она опубликовала в своем Instagram видео с новой процедурой, в ходе которой спрашивает у мастера, — «То есть целый год я могу быть без тонального крема?». Муж утром просыпается, а жена всегда красивая, с идеальным тоном лица — добавила Мария. Пост произвел фурор — подписчицы стали массово интересоваться данной процедурой, а в интернете появилось множество хвалебных статей.

Популярный блогер Екатерина Конасова провела расследование, в ходе которого опросила как косметологов-дерматологов, так и обычных девушек, которые стали жертвами этой процедуры.

«Как дерматолог я скажу, что эпидермис состоит из 5 слоев и основной объем клеток — это клетки кератиноцида. Деление и обновление данная клетка проходит за 10-30 дней, соответственно, если пигмент наносится не глубже эпидермиса, он не может держаться в этом слое дольше. Повторное нанесение данного пигмента не может улучшить эффект от процедуры и удлинить его на год» — говорит косметолог.

Действительно, кожа постоянно обновляется, однако происходит это неравномерно, что дает риск после такой процедуры стать «пятнистой».

Об этом свидетельствует ряд отзывов, в которых названы реальные последствия BB Glow.

Подписчики Екатерины поделились более ужасными отзывами и фото. У одной девушки лицо покраснело и покрылось мелкими «пупырками», у другой кожа стала жирной и появились большие красные прыщи. Стоит ли говорить, что об этих жутких последствиях мастера не предупреждали своих клиенток.

Эксперты утверждают, что состав сыворотки почти такой же, как и у обычного тонального средства. Также в ней содержатся камедогенные компоненты, которые пагубно влияют на состояние кожи — диоксид титана и оксид железа.

Данная процедура не требует медицинского образования, дорогой аппаратуры и не проводится в крупных салонах. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что это еще один вид «непыльного» заработка на наивных клиентках с проблемами на лице.