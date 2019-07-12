Не ведитесь на низкие цены: Клиентки рассказали, как салон «Подружки» разводит клиентов на деньги

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Известная сеть заманивает обманчивой рекламой и заставляет приходить всё чаще и чаще.

Российская сеть салонов лазерной эпиляции «Подружки» имеет более 100 точек по всей стране. Как понятно из полного названия, контора предоставляет услуги по лазерной эпиляции и делает это по весьма демократичным ценам, которые в несколько раз меньше средних в России. Представители уверяют, что цены не должны вводить в заблуждение, поскольку обусловлены особым сотрудничеством.

У нас самые низкие цены, так как мы имеем договор с заводом производителем и покупаем оборудование и комплектующие, минуя третьих лиц. Мы не арендуем дорогие помещения в Lotte Plaza и поэтому можем предложить потребителю очень качественный продукт по честной цене.

Работают «Подружки», в основном, по франшизе. То есть арендуют уголок в медицинских центрах и салонах красоты по всей РФ, поэтому найти их по вывеске почти невозможно. Славу о том, что салон имеет чрезвычайно низкие цены, разнесла по стране уличная реклама и блогеры. Удалось выяснить, что рекламные посты и отзывы «Подружки» покупают у так называемых микроинфлюенсеров – блогеров с малым количеством подписчиков, которые более послушные, чем фолловеры инста-звёзд. Негативные отзывы сеть салонов блокирует и решать конфликты лично отказывается, ограничиваясь ответами клише.

Низкие цены салон может обеспечить и аппаратурой. Известно, что используются в нём несколько видов лазеров разной мощности. Зачастую это MeDioStar и Light Sheer. Они почти безболезненны, но до и после процедур нельзя загорать, а эффективность эпиляции улетучивается через пару недель и повторять её нужно каждый месяц. В бестолковости процедуры этими аппаратами признаются сами сотрудники салона, поэтому не нужно вестись на низкие цены.

Некоторые клиентки сообщают, что «Подружки» разводят на деньги не только эпиляцией, но и «уколами красоты». Результат не заставит долго ждать, и синяки, отёки и воспаления проявятся вскоре. Возможно, причина в халатности, поскольку клиенту не предложат заполнить анкету и не узнают, чем и когда он болел. Кстати, доказать, что услуга получена в этом салоне, сложно, поскольку квитанции там выдают неохотно. На этом нужно настоять отдельно.