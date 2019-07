Сегодня, 10:09

Кроме парфюмов и декоративной косметики распродажа затронула необходимые женщинам продукты с SPF.

Девушки под влиянием блогеров из США ждали открытия «Sephora» в России, несмотря на наличие «Иль де ботэ». Американские бьюти-блоги сделали свое дело: «Sephora» прижилась в РФ и дает возможность совершить бьюти-шоппинг на широкую ногу.

Скидки на люксовые «хотелки» в «Sephora» сносят крышу. Тушь SMASHBOX FULL EXPOSURE стоит 1248 рублей вместо 1920 Р. Тональная основа TOO FACED BORN THIS WAY упала в цене: 2092 рубля вместо 2790 Р. У BENEFIT набор миниатюр для бровей BROW RAISING сталеще выгоднее - 1912 вместо 2250 рублей.

«Шоколадка» от TOO FACED стоит 2555 рублей, а раньше стоила 3650 рублей. Тени подойдут на любой случай:, отпуск, праздник. KAT VON D тоже в строю с палеткой SHADE AND LIGHT GLIMMER. Цена - 2485 рублей вместо 3550 Р. Парфюмы NINA RICCI, GIORGIO ARMANI, GIVENCHY, PACO RABANNE и многие другие тоже могут оказаться на туалетном столике, хотя раньше считались недостижимыми.

«Sephora» не забыла о продуктах, которые должны быть частью бьюти-шоппинга летом. Например, солнцезащитная линейка CAUDALIE с SPF 30 и 50. Крем этой серии обладает антивозрастным эффектом. За 1326 рублей было бы преступлением пройти мимо него. CLARINS представляет свои крем, флюид и гель с SPF 30 по выгодным ценам – не дороже 1374 рубля за средство.

Скидки будут активны по 14 июля. Атака на люкс может «положить» сайт магазина. Можно попытать судьбу оффлайн, но и там может собраться толпа, как при открытии. Если хочется себя побаловать косметикой, то медлить нельзя.

Некоторые все же не поняли открытия «Sephora» в России. В одном из отзывов россиянка указала на схожесть магазина с «Иль де ботэ». Ассортимент якобы не настолько богат, а цены «от самолета». Если это так, возможно, магазин акциями пытается поднять продажи.

Как бы то ни было, «Sephora» и правда расщедрилась. Главное – не потратить лишнего. Есть несколько простых правил. Перед покупкой нужно просмотреть свою косметичку, выбросить испортившееся и составить список того, что необходимо. В оффлайн магазин лучше ходить со своими кистями и влажными салфетками, чтобы работа с тестерами не принесла беду. Также, не стоит брать с собой банковскую карту: если захватить четкую сумму наличными, глупых трат не будет.