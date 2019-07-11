Нас обманули? Тинт для бровей от Maybelline опозорился «зеленью» перед белорусским аналогом

Сегодня, 21:05

Тушь для бровей от Relouis показала именитой марке как надо работать.

Тушь для бровей является достаточно удобным продуктом. С помощью щеточки можно очень легко уложить непослушные волоски и зафиксировать их в нужном положении. Это, как минимум, и обещает гель.

Maybelline же пошли дальше и сделали тинт для бровей Tattoo Brow Gel-Tint. Это средство, которым покрываются брови и якобы фиксируются цветом на долгое время. Однако, последний отзыв свидетельствует о том, что после нанесения появляется отнюдь не заявленный цвет, а почему-то зеленый. Стоит же средство достаточно дорого для такого флакона – от 500 до 670 рублей.

Девушки в соцсетях рекомендуют иной гель для бровей – белорусский от Relouis. Он стоит 120 рублей и некоторые россиянки считают его прямо «мастхэвом». По их словам, он очень хорошо прокрашивает брови и держит форму на протяжении дня. Неужели нас в очередной раз обманули? Белорусы снова вырвали первенство из рук известного бренда. Раскрученный тинт для бровей от Maybelline опозорился «зеленью» перед белорусским аналогом и показал своеобразную несостоятельность за свою цену.

Интересно то, что почему-то вкладывается в рекламу «по максимуму» неудачного продукта, а вот хороший наоборот сам находит своих клиентов. Так, может, пора перестать верить рекламе и самостоятельно разбираться в качестве косметики?