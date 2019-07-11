15 июля «халява» закончится! L’Oréal Paris скинула цены на косметику вдвое

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Появилась уникальная возможность забить до отказа косметичку, не потратив всю зарплату.

Правильно подобранная косметика помогает создать идеальный образ и скрыть дефекты лица. Но сложно выбрать стоящие средства, поэтому женщины отдают предпочтение дорогим брендам, в которых могут быть уверены. Хочется, чтобы лицо не подвергалось риску. Поэтому не всегда удаётся купить лишнее — такие закупки сильно бьют по карману.

Известие о скидках «сносит крышу», многие начинают планировать, что смогут приобрести на определённую сумму. Но не всегда рассчитывают правильно, поскольку ориентируются на стоимость, а не на качество продукции. Здесь нужно быть осторожнее: даже по скидке не покупать косметику, которая в итоге не подойдёт и окажется на помойке.

На этот раз и данную опасность удастся миновать. Дело в том, что L’Oréal Paris скинула цены на косметику вдвое. Если осмотрительно подойти к вопросу, то можно «затарить» свою косметичку средствами, которые отлично смотрятся на лице. Не нужно излишне спешить, поскольку «халява» не закончится до 15 июля. Можно посмотреть ассортимент, подумать и только после заказать.

В числе акционных товаров оказались тональные кремы, помады, тени, краски для волос. Это означает, что магазин даёт возможность преобразиться. Например, матовая палетка помад с 6 цветами вместо 1300 теперь стоит 660 рублей, а гель для бровей и тени можно приобрести за 420 и 350 рублей соответственно. В сравнении с предыдущими расценками эти цены кажутся смешными.

Предполагается, что таким образом L’Oréal Paris удастся повысить свои продажи. Вероятность того, что акционный товар скупят быстрее, чем обычный, велика. Особенно, если выставлены границы по времени. И пока магазин действует по такой схеме, этим нужно пользоваться — покупать то, что подходит, но не «фанатеть».

Женщины начнут следить за обновлениями L’Oréal Paris, чтобы не упустить такое «чудо» в следующий раз, и это магазину на руку. Подмечать уценённые товары можно, но стоит помнить: не всякая косметика подходит. Дорогая помада со скидкой 50% может выглядеть на лице смешно.

К тому же лето — сезон отпусков. Магазины пользуются этим: женщины отдыхают от работы,а их внимание направлено на салоны красоты и шопинг. Для слабого пола нет лучшего времяпровождения, чем прикупить себе косметику, поэтому хитрый ход L’Oréal Paris, вероятно, сработает.

Магазину хочется обогнать конкурентов и оказаться на первом месте. Чем привлекательнее и выгоднее предложения, тем выше вероятность того, что женщины захотят вернуться и купить ещё. Это долгосрочное «сотрудничество», из которого и дамам стоит извлекать пользу.