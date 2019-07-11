Цемент под глазами: Жидкая подводка Л'Этуаль Createur разочаровала сверхбыстрым высыханием

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Едва она попадает на кожу, как намертво приклеивается к ней.

Жидкая подводка для глаз уже давно вошла в моду. Ее легко обнаружить в косметичке практически любой девушки, поэтому все производители декоративной косметики ввели ее в ассортимент. До недавних пор бренд Л'Этуаль находился в числе топовых производителей жидкой подводки, особенной популярностью пользовался продукт Л'Этуаль Createur. Однако россиянки все чаще стали жаловаться, что жидкая подводка этой линейки разочаровала их.

Косметическое средство относится к люксовому сегменту, поэтому за немаленькие деньги девушки хотят получить соответствующий эффект. А именно: яркий цвет, легкое нанесение, комфортное ношение и стойкость. По всем пунктам барышни вынуждены были констатировать полную противоположность. Бледный цвет никак не соответствует заявленному на упаковке. Кисточка очень жесткая и при нанесении царапает глаза, носить такой макияж некомфортно, постоянно хочется поправить. Однако самое главное прегрешение – исчезает уже через три часа.

При этом любопытная деталь – косметическая жидкость высыхает настолько быстро, что владелица не успевает подкорректировать мелкие неточности. Создается впечатление, что у девушки цемент под глазами. Впрочем, сверхбыстрое высыхание заявлено в перечне достоинств. По отзывам клиенток, подводку приходится снимать специальными средствами, а после наносить заново, что вредит коже вокруг глаз.

Дамы пришли к выводу, что марка Л'Этуаль просто почивает на лаврах былых заслуг, а посему больше не считает нужным жестко контролировать качество. Очень много нареканий вызвала кисточка. Как пояснили девушки, ограничитель не выполняет своих функций и излишки подводки не снимает. Те, кто уже успел стать «жертвой рекламы», выбрасывать средство не будут – 500 рублей на дороге не валяются – но впредь будут обходиться подводками из бюджетной ниши или сегмента «медиум».

Нельзя исключать, что в скором времени Л'Этуаль может получить удар по репутации, если срочно не вернется к заботе о качестве продукции. Впрочем, многие дамы довольны средством. Они отмечают большую палитру цветов и глянцевость цвета, что несколько противоречит написанному выше. Хотя есть подозрение, что сейчас на рынки РФ идет вброс подделок. Тогда как они оказываются в фирменных магазинах?