От шальной императрицы до продавщицы. Как не выглядеть «колхозно» в трендовом леопарде?

Сегодня, 17:06

Косых взглядов на улице можно избежать с помощью советов стилистов.

Так называемый Animal-принт, в который как раз и входит леопард, из года в год не выходит из моды. Весьма парадоксально, ведь в России устойчиво закрепился стереотип, что такой принт – это что-то вульгарное и даже «зашкварное». В Европе же, наоборот, в каждом магазине можно найти леопардовый или змеиный принт, а модельеры мирового класса используют их в своих коллекциях. Почему же такая разница в восприятии?

Дело в том, что Европа изначально достаточно сдержанно относилась к такого рода вещам. А вот в России в «лихие 90-е» произошел некий революционный «бум» и девушки начали носить все, что под руку попадалось, главное – яркое и красочное. Леопард отлично подходил в качестве «протеста». Его комбинировали с глубоким декольте и красной помадой, что выглядело весьма вызывающе в градации от шальной императрицы до продавщицы.

Так как же все-таки не выглядеть «колхозно» в столь модном и трендовом леопарде? Формула проста – всего надо в меру. Необходимы либо леопардовые аксессуары, можно туфли, либо одна целостная вещь – брюки, блуза или платье. Здесь обязательно еще и соблюдение пропорции. Нельзя отвлекать внимание на другие яркие вещи. Раз уж надели леопард – остальное все должно быть нейтральным. И тогда образ будет легким и интересным. А не как 25 лет назад – «вырвиглазно» - это привело к новому стереотипу и негласному запрету в мире российской моды.

Не нужно бояться яркости или каких-то интересных вещей – иначе есть риск в «серую мышь». Во всем нужен разум и мера, и, конечно же, советы стилистов.