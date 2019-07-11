Плевок в лицо: Персонал «Рив Гош» нагло «тырит» из пакетов покупателей косметику

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А в качестве «извинения» - использованные продукты в «подарок», жалуются россиянки.

«Рив Гош» - одна из самых популярных сетей продажи косметики в России. Естественно, что такого рода «гигант» должен держать марку и качество продукции, которую предлагает россиянкам. Особенно это сказывается на цене, ведь «Рив Гош» закупает, как заявлено, оригиналы и стоимость косметики достаточно велика. Можно в пример взять даже парфюм – один флакон там может стоить 17 тысяч рублей.

Однако, большой размер сети, скорее, идет во вред покупателям, чем в пользу. Оказалось, персонал локальных магазинов может «творить, что хочет». Это подтверждают два недавних инцидента, произошедшие с россиянками.

Одна из них рассказала, что купила в магазине голубой карандаш с блестками от NYX специально для своего мероприятия вместе с другим набором косметики. Но когда клиентка приехала домой – то не обнаружила необходимого карандаша там. Ей пришлось в срочном порядке искать новый. На следующий день она пришла к персоналу и рассказала ситуацию. Те повели себя, по ее словам, достаточно по-хамски и заявили «подумаешь, закатился». Не хочется думать, что персонал «Рив Гош» нагло «тырит» из пакетов покупателей косметику, но клиентка опасается, что это именно так.

В другой ситуации россиянка получила испорченный товар по доставке и в «подарок» со следующим заказом ей прислали использованный парфюм. Подобного персоналу она не простила и написала срочную жалобу.

Конечно, магазин имеет массу положительных отзывов о качестве косметики, но тут вопросы конкретно идут к персоналу, ведь именно он отвечает за имидж магазина. Относиться столь «наплевательски» к людям, которые просто хотят получить за деньги нормальное обслуживание, а не «плевок в лицо» - явно не лучший способ поднять продажи.

Покупателям нужно быть бдительными и проверять все свои покупки на наличие всех продуктов, чтобы они были упакованы и не использованы. А «Рив Гош» - тщательнее подбирать персонал, ведь от этого зависит репутация целой сети.