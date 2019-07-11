Взгляд императрицы и травма роговицы: Вместо нарощенных ресниц россиянка получила порцию клея в глаза

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Лопнувшие капилляры и жжение были только началом мучений пострадавшей.

Наращивание ресниц - очень удобная процедура, которой пользуются многие девушки. Всего лишь раз в месяц нужно прийти к мастеру и ходишь «красивая». Однако, не все так радужно и обычная процедура может обернуться тяжелыми последствиями для глаз. Так, один «криворукий» мастер сделал своей клиентке «взгляд императрицы» и травму роговицы.

Девушка рассказала, что решила впервые в жизни сделать себе наращивание перед праздником. Записалась к мастеру, и по началу все было хорошо. Но во время процедуры она почувствовала непонятное жжение в глазах и предупредила мастера. Она сказала, что все в порядке и продолжила.

Потом боль была невыносимой и приходилось уже дуть на ресницы, чтобы хоть как-то закончить процедуру. Результат клиентку не устроил, но это ей показалось мелочью. На следующий день ситуация стала еще хуже – травма глазного яблока была налицо – лопнули капилляры и глаза были ужасно красными. Россиянка срочно побежала снимать ресницы.

Естественно, что через сутки они были приклеены «намертво» и состав, размачивающий их, лился прямо в глаза. Мучения, по ее словам, были адскими. Спустя еще день девушка обнаружила у себя на глазу кроваво-красное пятно. Оно прошло через две недели, но подобного рода мучения она больше не готова пережить.

К сожалению, ситуация, где вместо нарощенных ресниц россиянка получила порцию клея в глаза, может повторяться у разных мастеров. Обучение на лешмейкера зачастую занимает всего два дня, а «набивать руку» будущий лашмейкер должен сам. На ком? Правильно, на клиентах. А выбор неправильного мастера обернется посещениями врача и больными глазами.

В данном случае стоит обращать внимание на опыт мастера, так как он играет большую роль. Цена также может быть показателем мастерства, но не всегда. Ведь за удовольствие надо платить, иначе потом придется оплачивать курс лечения, что явно менее приятно. Цена вопроса – от 500 рублей у новичка и 2000 рублей у хорошего мастера. Но здесь также стоит быть осторожными.

Есть, конечно, альтернативы без клея – биозавивка, ламинирование или накладные ресницы дома. Но тут уж решать женщине, как ей удобнее. Правда, бдительность должна быть абсолютно на каждой процедуре, которая проходит с ее телом и лицом.