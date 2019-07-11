Из гадкого утёнка в лебедя? ТОП-4 бюджетных консилера назвали эксперты

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Морщины замаскируются под натиском средств за 300 рублей в момент.

Иногда лице есть дефекты — синяки и морщины, от которых хочется избавиться. Для таких моментов и созданы консилеры. Правда, выбрать качественный и недорогой бывает очень сложно. Предполагается, что цена должна соответствовать качеству, но так получается не всегда. Производители работают не всегда добросовестно.

К тому же, не все могут подойти конкретному типу и цвету кожи, а заметно это только дома. Но брендов много: для того, чтобы сделать выбор было проще, эксперты назвали ТОП-4 бюджетных консилера. Цена каждого из них не превышает 300 рублей, но они эффективны.

Бюджетные версии могут быть лучше брендовых и дорогостоящих, несмотря на цену. Производители часто «накручивают» цену за марку и намеренно используют недешёвые ингредиенты. К «бюджетникам» стоит отнести Essence Stay all day 16h, Vivienne sabo Radiant, Catrice Liquid Camouflage и Арт-визаж Miracle Touch.

Если говорить о цене, то она варьируется от 200 до 300 рублей. И это плюс, поскольку есть возможность купить средство по мере необходимости, а не ждать, когда накопятся деньги на дорогой консилер. Что касается Essence Stay all day 16h и Арт-визаж Miracle Touch, то у них структура стойкая, а тюбика хватает надолго.

Vivienne sabo Radiant плотный, поэтому его нужно быстро размазывать. Но зато макияж будет идеальным, а от синяков и морщин не останется и следа. Согласно отзывам россиянок, именно он поможет превратиться из гадкого утёнка в лебедя. У средства, несмотря на низкую цену, есть светокорректурующая способность. В свою очередь, Catrice Liquid Camouflage — жидкий, подходит для всех типов кожи, не содержит парабенов.

Отзывы на них положительные, женщины отмечают, что товар стоит своего внимания. Каждый из них получил хорошую отметку. Например, Essence Stay all day 16h «маскирует всё ненужное», «неплохо справляется с недостатками, а Vivienne sabo Radiant «стал спасением», «прекрасно скрывает дефекты».

Предполагается, что они могут занять лидирующие позиции — людей впечатляют дешёвые, но качественные товары. Возникает вопрос, зачем переплачивать производителям? Бегло взглянув на состав, становится понятно, что сырье для изготовления бюджетных косметических средств практически идентично «люксовым». А это значит, что разница только в названиях.