«Как в гробу с цветами»: Трендовый маникюр напугал россиянок в Сети

Сегодня, 08:00

Крестам место на кладбище и в церкви, возмущаются пользовательницы.

Слегка сумасшедшие дизайны маникюра стали тем элементом, который способен выделить обладательницу даже из самой модной толпы. Необычные замыслы гуру маникюра стали с головой поглощать россиянок. Однако очередной трендовый маникюр в готическом стиле слегка напугал девушек в Сети.

«Как в гробу с цветами. Жутковато как-то», «Пугает меня», «Такой зловещий», «Ужас какой-то», - так отреагировали россиянки на необычный ногтевой дизайн.

Дело в том, что мастер изобразил на ногтях клиентки темно-красные розы, а на безымянном пальце — католический крест и небольшого паука, якобы охраняющего реликвию.

Следует отметить, что в техническом плане маникюр выполнен идеально. Одинаковая форма ногтей, аккуратно обрезанная кутикула без признаков воспаления. В этом нужно отдать мастеру должное.

Казалось бы, что такому нейл-арту не дадут и шанса быть одобренным. Однако, нашлись и такие представительницы прекрасного пола, которым понравился оригинальный стиль. Вероятно, таким способом они хотели защитить свободу действий и самовыражения от нападок со стороны более консервативных дам.

Как бы ни старалась мода диктовать правила в маникюрном стиле, самовыражение и оригинальность будут бороться до последнего и пробиваться в массы. Вероятно, некоторым все же придется смириться и перетерпеть, пока волна «сумасшедших» дизайнов не перестанет быть популярной.