Стареем дорого и больно: Консилер MAYBELLINE fit me – прямой путь к астме и циррозу печени

Вчера, 23:03

И ни о каком свечении кожи речь не идет – тускло и посредственно, возмущаются россиянки.

Синюшные круги под глазами – это проблема каждой первой представительницы прекрасного пола. И чтобы заретушировать эти некрасивые участки лица, барышни выбирают консилеры. Они, если верить рекламе, не только круги замаскируют, но и эффект бархатистой кожи придадут. В частности, так утверждают производители консилера MAYBELLINE fit me. Если верить «надписи на упаковке», то это средство сделает лицо безупречным, замаскирует морщинки и пигментные пятна. Что уж говорить о синих кругах, но…

Испытавшие на себе это чудо косметики, россиянки остались разочарованы. По их словам. Ни о каком свечении и сиянии кожи речь идти не может, поскольку даже в составе нет микрочастиц, которые могли бы обеспечить хоть что-то напоминающее хайлайтер. Кроме этого, средство очень быстро теряет первоначальный цвет и заявленный, к примеру, оттенок слоновой кости превращается в неказистый бежевый. К концу дня скатывается в комочки. И если смывать макияж еще рано, то приходится запудривать.

И еще один факт, на который мало кто обращает внимание – состав на упаковке начинается стираться уже после первого применения, когда барышня открывает тюбик и выдавливает средство на спонжик. Не исключено, что такая технология связана с тем, что производителю невыгодно акцентировать внимание на составе. А это значит, что бренду есть что скрывать.

Разбирая состав, эксперты обнаружили в числе ингредиентов полиизобутен и циклопентасилоксан. Они заявлены, как элементы выравнивания кожи, именно эти компоненты заполняют «вакантные» места в морщинках и создают видимость упругой кожи вокруг глаз. Вот только эти же ингредиенты могут вызывать обострение аллергических реакций и усилить симптомы бронхиальной астмы. Как выяснилось, люди со слабыми бронхами болезненно реагируют на микрочастицы циклопентасилоксана.

Однако наиболее опасным является озокерит. Он используется как средство для водоотталкивания и стабилизирует консилер, чтобы он держался на коже дольше часа. Вместе с этими необходимыми для декоративной косметикис войствами, у озокеритак есть ряд неприятных побочных эффектов. Медики утверждают, что озокерит – это прямой путь к циррозу печени, гепатиту, правда не типа «В», но сопутствующая озокериту мочекаменная болезнь сводит на нет даже это «слабое утешение». Выходит, что ради загущения и устойчивости к влаге, производители консилера MAYBELLINE fit me ставят под угрозу здоровье потребительниц.

Средняя стоимость консилера 290 рублей, что относит средство к сегменту «медиум-маркет». Поэтому оно доступно многим барышням, но далеко не всем, что в свете последних фактов можно счесть за счастье. Лозунгом производителя может стать «Стареем дорого и больно», поскольку морщины маскируются плохо, цвет блекнет, а в составе есть очень вредные компоненты.