Сегодня, 19:00

Дешевый крем «Бархатные ручки» оказался намного эффективнее и безопаснее пропиаренного средства.

Ухоженное лицо — залог успеха. С дефектами кожи трудно будет устроить личную жизнь, сделать карьеру да и на улицу выйти стыдно. Для таких покупок женщины предпочитают Л'Этуаль, поскольку доверяют рекламе. Об этом свидетельствуют продажи: магазин не покидает первого места по популярности.

К тому же внушают цены — стоимость даже самых неказистых товаров впечатляет. Бытует мнение: чем выше цена, тем лучше качество продукции. Но людям приходится платить за бренд, а сами средства часто не оправдывают ожидания. Нельзя убедиться в их качестве до момента приобретения.

Так, в Л'Этуаль «втюхивают» бесполезную сыворотку за 24 тысячи рублей. The Regenerating Serum — разрекламированный продукт, который должен действовать фантастически за такие деньги. Но покупательницы разочарованы результатом, поскольку вместо желаемого эффекта можно получить только проблемы.

В числе их стоит отметить повышенную сальность кожи, закупоривание пор, и, как следствие, прыщи. Разумеется, это мало кого впечатляет — особенно, за такие огромные деньги. Также клиентки Л'Этуаль отмечают, что эффект можно получить, используя другие средства дорогой линейки. Нужно использовать ещё хотя бы крем и тоник этого же бренда.

Выходит, что крем не стоит своих денег. Женщины покупают дорогие средства не для того, чтобы выкладывать половину зарплаты на баночки и флакончики и путаться с их применением. Сам же магазин отмечает, что кожа будет выглядеть «молодой и упругой», о побочных эффектах нет ни слова.

Удивительно, что женщины верят в крутой результат и покупают по возможности всё, что рекламирует Л'Этуаль. А в магазинах тем временем «басни плетут» да деньги дерут. Предполагается, что продавцы убеждают покупателей, а после разводят руками, отмечая — не понимают, в чём дело. Но никого на полном серьёзе не заботит качество продукции.

Что касается кремов и сывороток, то они ничем не лучше «Бархатных ручек», люди переплачивают только за бренд. Подтверждением этого является состав, в который входят и силиконы, и полимеры, и раздражители. Например, силиконы забивают поры и обезвоживают кожу, результат прыщи. Лицо негативно реагирует на такие вещества.

Продавцам верить нельзя, никто не позаботится о коже женщины лучше её самой. Покупать крема и сыворотки за 20-30 тысяч рублей только из-за бренда - верх расточительства. Если нет действия, то они даже малейшего внимания не заслуживают. На рынке представлена масса средств, которые уберегут кожу куда за более скромные суммы.