Волосы спешно покинули голову: Краска от L'Oréal «угробила» покупательнице кожу головы

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Остаться лысой — наихудшее, что может случиться при домашнем окрашивании шевелюры.

Краска L’Oréal CASTING Creme Gloss достаточно популярна при домашнем окрашивании и имеет очень яркую рекламу. Она обещает легкое и яркое прокрашивание, никакой тусклости цвета и испорченных волос. Однако, на деле проявила себя иначе. Россиянка пожаловалась, что после такой краски ее волосы чуть спешно не покинули голову и она успела вовремя все смыть.

Возможно, компания неправильно подобрала формулу или не подошла девушке, но в любом случае такого эффекта быть не должно. Остаться лысой — самое страшное, что может случиться.

Последствия такого окрашивания понятны — краска просто «угробила» покупательнице кожу головы. И теперь ей придется восстанавливать ее очень долгое время.

Впрочем, у медали всегда две стороны — не стоит забывать, что россиянка до этого пользовалась другой маркой краски. Возможно, именно из-за смешивания красок появился столь страшный эффект, что доказывает ряд других отзывов уже на другое средство для волос —

Schwarzkopf.

Вероятно, лучше отправиться в салон к квалифицированному специалисту, чем уничтожать волосы в домашних условиях. Дома никто не застрахован от последствий — даже самый опытный бьюти-блогер. Поэтому россиянкам не стоит заниматься самодеятельностью без должной квалификации и использовать краски для волос из-за погони за «халявой».