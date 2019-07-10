«Пустышка» за 800 рублей: Антивозрастной уход от Natura Siberica - разгильдяйство или недоразумение?

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Конкурентов много, так что заменить это плацебо в мире уходовой косметики не составит труда.

Женщины возлагают на антивозрастную косметику огромные надежды. Изучив их потребности, Natura Siberica выдали линейку для возрастной кожи Organic the Complete Series Absolut Beluga Caviar. Россиянки доверились отечественному производителю. Бренд обещает разгладить кожу, сделать контур лица четким, заполнить пустоты от морщин и улучшить цвет лица. Однако что-то пошло не так: некоторые продукты можно назвать плацебо среди всех антивозрастных средств.

Возмущения заработали ледяной крем-лифтинг и поликоллагеновый заполнитель морщин Natura Siberica. Крем-лифтинг – не что иное, как «пустышка» за 800 рублей, судя по отзыву покупательницы. Никакого охлаждения и подтягивающего эффекта замечено не было, а спустя 2 месяца все недостатки кожи были на своих местах.

Заполнитель морщин наносится «непонятными хлопьями-комочками», не увлажняет и долго впитывается. С макияжем такое средство точно не подружится.

«Из всего вышесказанного делайте выводы, что покупать крем не следует. Я его повторно приобретать не буду. А упаковку добью из экономии», - пишет автор отзыва.

Так что же это было? Антивозрастной уход от Natura Siberica - разгильдяйство или недоразумение? Возможно, производитель халатно отнесся к созданию качественной антивозрастной формулы. Стоит сэкономить на одном ингредиенте, как весь эффект пойдет в никуда. Также, это может быть неудачная разработка. Что именно привело к провалу, обычным клиентам не узнать.

Natura Siberica с радостью продает антивозрастной уход в Европе за немалые деньги. Автор отзыва купила охлаждающий крем за 20 евро. Видимо, Natura Siberica уверены в качестве своего плацебо.

Несмотря на неудачный эксперимент, бренд себя зарекомендовал в мире. Средствам Natura Siberica для волос до сих пор поют оды. Открещиваться от всего ассортимента не стоит. «Пустышку» легко можно заменить дневным крем-лифтингом для лица «Омолаживающим» (такой же есть и ночной). Отзывы на него гораздо позитивнее. Хорошими альтернативами также станут увлажняющий крем с морскими экстрактами Kora и женьшеневая сыворотка от Planeta Organica.