И личиком бела... Бьюти-блогер показала «копеечные» маски, избавляющие от высыпаний в «момент»

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Всего пару применений - и можно бежать на свидание, утверждает эксперт по красоте.

Неправильное питание, гормональный сбой или неподходящая декоративная косметика могут привести к появлению высыпаний на коже лица, от которых избавиться весьма проблематично.

Конечно, выбор уходовых средств разнообразен как на полках брендовых магазинов, так и в аптеках, но за весьма немаленькую цену. Однако известный бьюти-блогер в Instagram показала «копеечные» маски, избавляющие от нежелательных надоедливых высыпаний в «момент».

И личиком бела, и вообще красавицей может стать обладательница проблемной кожи после регулярного использования крем-маски с фруктовыми кислотами Kora российского производства. Эксперты утверждают, что высыпаний и покраснений стало заметно меньше, поры сужаются, тем самым выталкивая «черные точки» на поверхность.

Быстрым эффектом в придании коже здорового вида обладает и крем-маска «Бадяга форте» с индийским крессом. Она покорила россиянок не только своей ценой, не превышающей отметку в 150 рублей, но и реальной помощью от надоедливых дефектов кожи.

Прекрасный очищающий эффект заметен и от маски марки Levrana Детокс с сажей дуба.

Но больше всего восхищений получила голубая очищающая маска бабушки Агафьи на васильковой воде.

Многие девушки предпочитают подобные очищающие маски, нежели поход к косметологу. Вопрос в цене: стоимость услуг у косметолога может превышать сумму в несколько тысяч рублей за один сеанс. И нет никаких гарантий, что покраснения и высыпания больше не вернуться.

Можно предположить, что отказ от профессиональной чистки также зависит и от нежелания девушек терпеть жуткую боль во время процедуры. Гораздо легче прибегнуть к менее болезненному методу.

Однако, не следует заниматься самолечением. Прежде чем решиться на уходовую косметику, необходимо обратиться к специалисту. Дерматолог поможет подобрать действительно эффективное средство, которое сможет стать идеальным дополнением к основному лечению кожных высыпаний.