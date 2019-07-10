Держите брови, уползают! Бренд Anastasia Beverly Hills опозорился некачественным, но дорогим карандашом

Сегодня, 13:00

Маленький и твердый стержень - это не то, чего ожидают россиянки за 2,5 тыс. рублей.

Карандаш стал самым универсальным средством для оформления бровей. Удобный и понятный в применении – он сразу же завоевал сердца покупательниц. Зачастую такое средство еще и недорогое, но бренд Anastasia Beverly Hills решил поставить ценник в 2500 рублей и как-то «промахнулся». Обыкновенный тест с более бюджетным вариантом в 300 рублей от Viviene Sabo показал, что карандаш попросту стерся, а также более твердый и маленький, сравнительно с многими бюджетными аналогами.

Отзывы говорят о том, что плата идет лишь за бренд, а не качество. К тому же, растрата чересчур дорогого средства идет просто гигантская и через две недели его останется только половина. Получается нерациональное «обдиралово» для россиянок, которые стремятся быть красивыми любой ценой.

В итоге, бренд просто опозорился некачественным, но дорогим карандашом. Его девизом могла бы стать фраза «держите брови, уползают», ведь под вечер он просто перестает держать форму и цвет одного из самых выдающихся мест на лице. Поэтому переплачивать просто за название нет резона.

Нужно обращать внимание не на цену, а на качество и быть более избирательными при покупках. Выбирать стоит хотя бы «среднячок» и искать «свой» карандаш среди них, если клиентка, конечно, не наследница семьи Рокфеллеров.