Нет, не слипнется! Тушь за 200 рублей неожиданно «уделала» топовую косметику

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Россиянки влюбились в «легенду» от Luxvisage, сводящую сильный пол с ума.

Красивый взгляд — отличный способ остаться в памяти мужчин. Но от природы дан такой не всем, а тратить большие деньги на тушь тоже не хочется. Но выход нашелся: недавно в Сети появились комментарии россиянок по поводу туши от Luxvisage. Многие средство за 200 рублей нахваливают.

Тушь белорусского бренда получила звание легендарной, поскольку создаёт суперобъём. Производитель будто уверяет: «Нет, не слипнется!». Появится эффект накладных ресниц, при этом без комочков и «паучьих лапок». Эксперты решили проверить, так ли это на самом деле, и изучили состав «легенды».

Оказалось, что в её составе есть воск, эйкозин, растворители, экстрат акации и пантенол. Они практически безвредны и для кожи, и для глаз. Например, воск придаёт веществу кремообразную структуру, а пантенол увлажняет ресницы. Что касается растворителей, то они отвечают за равномерное распределение массы туши, а вот экстракт акации почти бесполезен и нужен больше для маркетинга.

Также эксперты сравнили «бюджетника» с дорогим аналогом — PuroBio. По словам производителя, она содержит в себе экстракт бамбука, укрепляет и обволакивает ресницы. Даже самые маленькие реснички удаётся прокрасить. В составе туши есть целлюлоза, растворители и глицерин. Если целлюлоза выполняет функции воска, то глицерин увлажняет ресницы.

Особой разницы в составах нет, но в цене — ощутимо. Если стоимость туши от Luxvisage достигает 200 рублей, то конкурента, меньше чем за 800, не купишь. И это при условии, что эффект один и тот же.

«Мега кукольный взгляд», «Производитель выполнил все обещания» - пишут россиянки в сети.

К тому же, бренд и остальной косметикой заслужил доверия: женщины нахваливают и тональные крема, и помады, и тени от Luxvisage. Зачем платить за бренд, если тушь за 200 рублей неожиданно «уделала» топовую косметику? Ведь каждое средство имеет срок годности - срок годности косметики истекает быстро, а регулярная покупка дорогих средств может ощутимо ударить по карману.