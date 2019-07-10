Деньги ушли, морщины остались: Хваленые инъекции ксеомина обернулись для клиентки мучением

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Россиянки подсаживаются на иглу псевдоомоложения, но все чаще остаются у разбитого корыта.

У красоты слишком мало времени, чтобы спасти мир, поэтому женщины идут на все ради продления молодости. Из-за усиленной борьбы против старения растет и количество препаратов. Например, немецкий ксеомин уже применяется в РФ наряду с ботоксом. Россиянка проверила на себе отличия между двумя препаратами. Подтвердилась старая истина: любая процедура – это лотерея, и быть уверенным в положительном исходе нельзя.

Отзыв девушки притаился среди нескольких восторженных откликов, что еще больше заставляет сочувствовать ей. Ксеомин должен был спасти клиентку от глубоких морщин на лбу и между бровями. Все шло по плану, и кошелек девушки опустел на 8500 рублей. Самое пугающее произошло после «сеанса омоложения».

Хваленые инъекции ксеомина обернулись для клиентки мучением. Уже по дороге домой она почувствовала боль и жжение в области груди, будто препарат растекается по всему телу. Места инъекций болели, по словам клиентки, в течение 5 дней. Все указывало на непрофессионализм косметолога, однако виновным оказался сам ксеомин.

Разочарованию не было предела, когда девушка обнаружила возвращение морщин уже через месяц после процедуры, хотя эффект должен держаться 3-4 месяца. За такую «одноразовую» молодость платить 8500 рублей точно никому не захочется. Выходит, что деньги ушли, а морщины остались.

Большое влияние на умы женщин оказывают звезды шоу-бизнеса. Их работа – блистать 24 на 7, но «простые смертные» тоже хотят выглядеть не хуже отечественных звезд. Про зарубежных звезд нечего и говорить – их кожа, как фотошоп в реальности. Многие также рекламируют своих косметологов, не задумываясь, какой вред это может принести.

Важно адекватно оценивать свои потребности и потребности звезд. В погоне за внешностью Анжелины Джоли можно оказаться на столе у хирурга. Далеко не каждый косметолог компетентен. Он может разбираться в ботоксе, но с его братом-близнецом ксеомином не совладает. Чтобы «инъекции красоты» не превращались в мучение, есть два выхода: долго и скрупулезно подбирать дорогого мастера, либо встать на сторону бодипозитива – принять свою внешность и сэкономить тысячи рублей.