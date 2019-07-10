С лица воды не пить? Популярное корейское средство не остановит «увядающую» красоту

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Средство за 1000 рублей оказалось «пустышкой».

Корейская косметика семимильными шагами покоряет сердца россиянок яркими баночками и завоевывает популярность из-за бюджетной цены.

В этом году в центре внимания оказалась новинка от бренда Holika Holika: сыворотка-стартер «3 секунды», обещающая мгновенное увлажнение лица и спасение от преждевременного старения кожи. Однако выяснилось, что популярное корейское средство не способно остановить «увядающую» красоту.

Не желая расставаться со своей красотой и оправдываться поговоркой «с лица воды не пить», россиянки на собственном опыте решили проверить, какой же эффект на самом деле будет от сыворотки.

Однако не все пользовательницы оказались столь категоричны. Поделились отзывами и те, кому стартер подошел, не вызвав при этом никаких неприятных ощущений.

После проверки состава на безопасность сыворотки торговой марки Holika Holika, было обнаружено несколько компонентов, не внушающих большого доверия. Например, содержащиеся спирт, акриловая кислота и частицы синтетического динатрия может привести к раздражению кожи и развитию аллергической реакции. Поэтому экспертами данное средство одобрено не было.

Не каждое красивое и разрекламированное средство может пройти дерматологический контроль на отлично. При покупке иностранного уходового средства следует всегда помнить, что оно может иметь свои особенности. Косметика может подходить исключительно для красавиц той страны, в которой оно было произведено. А обладательницам другого типа кожи может нанести непоправимый вред.