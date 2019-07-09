«Ощущение какого-то рынка»: «Модную» летнюю обувь раскритиковали в Сети

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Россиянки не впечатлились «приветом из 90-х», считая такую обувь больше подходящей для дома.

Каждый год коллекция пополняется новыми экземплярами. В этом году дизайнеры предложили россиянкам оригинальную, по их мнению, коллекцию летней обуви в виде открытых мюлей и эффектных сабо.

Однако такую «модную» летнюю обувь раскритиковали в Сети, назвав их совершенно не удобными без элементов фиксации пятки.

«Ощущение какого-то рынка. Мне не нравится, как выглядят мюли. Тем более с не теплым летом мегаоткрытую обувь не поносишь», «Нет, что мюли, что сабо не удобные», «Мне даже слово такое не нравиться, про остальное вообще молчу», — высказались россиянки о дизайнерских рекомендациях.

Отметим, что по мнению подписчиц сецсети Instagram самой удобной обувью на все времена были и будут кроссовки. Не обязательно сверхспортивные. Можно выбрать элегантный вариант с гипюровыми вставками, которые не навредят ноге в жару, и идеально подойдут к любому наряду.

То, что создают модельеры, не всегда удобны в повседневной жизни. Однако, если приложить максимум усилий, то можно найти ту самую желанную пару обуви, даже среди кучи «стильной» обуви.