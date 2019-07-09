Мальчики, пора делиться. ТОП-5 вещей мужского гардероба для стильного женского образа

Сегодня, 14:47

Мужская одежда сегодня – унисекс, не выходящий из моды.

Пока мужчины в скинни собирают косые взгляды, удобство их гардероба отрицать всё труднее. Некоторые женщины отказываются от «розовых» магазинов и даже покупают мужские станки и пенки для бритья. Но кроме всего, в мужском гардеробе найдётся ТОП-5 вещей, которые понравятся даже самым женственным женщинам.

Носить мужскую рубашку уже норма. Её рекламируют в фильмах, рекламах, но прогуляться в ней можно не только от постели до кухни. Если подкрепить стильный образ штанами скинни или зауженными бойфрендами, под высокий каблук или ботильоны, то можно попасть в точку при любых трендах.

Футболка парня – не только удобная пижама. По аналогии с рубашками ими можно сделать образ более современным и свободным. Многие девушки намеренно выбирают футболки в мужских отделах, поскольку те кажутся им более дерзкими или наоборот элегантными. В отличие от «бабских» принтов, расцветок и фасона.

Джинсовые куртки, вязанные кардиганы, пиджаки тоже можно позаимствовать, если требуется стиль smart casual. Миниатюрные девушки могут столкнуться с проблемой не выглядеть, как Геркулес, но в магазинах давно популярен размер XS, который на женской фигуре сидит хорошо и выглядят, как обычная оверсайз вещь.

Не бойфрендами едиными: если умыкнуть из гардероба парня самые маленькие джинсы и разбавить женской водолазкой, футболкой или цветастой рубашкой, то от унисекс-бойфрендов их не отличить. Удобно, если нужно экономить на одежде, так что пора убедить мальчиков делиться.

Прочие аксессуары и детали одежды, вроде ремня, часов, шарфов, шапок, кепок и так далее, - это дело вкуса, которое всё чаще поселяется в гардеробе девушки. Причина тому простая: на полках с мужской одеждой проще найти универсальную вещь. В моде это не считается грубым стилем для девушек, наоборот, грани между полами стираются благодаря консервативной, не выделяющейся одежде. Ещё в 60-е годы 20 века именно эта причина стала началом развития моды на унисекс в одежде, причёсках, парфюме.

Как считают историки, сегодня этим стилем заправляют миллениалы и поколение Z, для которых удобство, простота и многофункциональность в одежде (так называемый athleisure) важнее красоты и изящества. Сегодня также непринято говорить, что унисекс основан на образах мужских вещей. Скорее, это независимое течение, совмещающее практичность обоих стилей.