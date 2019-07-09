Не уползут и не исчезнут: Россиянки узнали, как сделать идеальные брови без Anastasia Beverly Hills

«Наши» тоже умеют делать «бомбические» карандаши для бровей, и платить 2000 рублей при этом не обязательно.
Если лицо девушки – это вселенная, то брови - ее центр. Можно идеально накрасить губы, подобрать тени и наклеить ресницы, но все будет коту под хвост без правильных бровей. Макияж должен начинаться с подбора хорошего продукта для них. Лучшим считается Anastasia Beverly Hills brow definer. Но «нашим» есть, что ответить.
Россиянки узнали, как сделать идеальные брови без Anastasia Beverly Hills. Бьюти-блогер очень кстати показала карандаш Vivienne Sabo brow arcade slim, ведь в жару оформление бровей – мучение. Бюджетный аналог выигрывает у люксового близнеца. Цена карандаша Anastasia 2300 рублей за 0,085 грамма!
При постоянном использовании его не хватит даже на месяц! Vivienne Sabo продает свои чудо-карандаши по 300 рублей за 3 грамма. Оба карандаша тонкие, удобные, приятные по текстуре, имеют щеточку.
Многие считают, что Россия не может пополнить индустрию красоты своими продуктами. Может, с Too Faced и Tarte соревноваться рановато, но ставить крест на отечественном производстве нельзя. Кто не верит, может протестировать Vivienne Sabo brow arcade slim.
Отзывы на этот карандаш для бровей «бомбические». Разгромную критику в отношении него найти непросто. Россиянки солидарны друг с другом: с таким карандашом брови не уползут и не исчезнут через 2-3 часа.
Когда Anastasia Beverly Hills только выпустила карандаш, его бюджетным аналогом считался NYX Micro Brow Pencil. Внешне их действительно трудно отличить, палитра во многом схожа. Но со временем бьюти-блогеры отметили, что у NYX неудобный царапающийся карандаш. Также, пару лет назад Anastasia Beverly Hills немного изменили формулу продукта не в лучшую сторону. Так что, карандаш Vivienne Sabo легко заменит сразу два недешевых аналога.