Не уползут и не исчезнут: Россиянки узнали, как сделать идеальные брови без Anastasia Beverly Hills

Сегодня, 12:53

«Наши» тоже умеют делать «бомбические» карандаши для бровей, и платить 2000 рублей при этом не обязательно.

Если лицо девушки – это вселенная, то брови - ее центр. Можно идеально накрасить губы, подобрать тени и наклеить ресницы, но все будет коту под хвост без правильных бровей. Макияж должен начинаться с подбора хорошего продукта для них. Лучшим считается Anastasia Beverly Hills brow definer. Но «нашим» есть, что ответить.

Россиянки узнали, как сделать идеальные брови без Anastasia Beverly Hills. Бьюти-блогер очень кстати показала карандаш Vivienne Sabo brow arcade slim, ведь в жару оформление бровей – мучение. Бюджетный аналог выигрывает у люксового близнеца. Цена карандаша Anastasia 2300 рублей за 0,085 грамма!

При постоянном использовании его не хватит даже на месяц! Vivienne Sabo продает свои чудо-карандаши по 300 рублей за 3 грамма. Оба карандаша тонкие, удобные, приятные по текстуре, имеют щеточку.

Многие считают, что Россия не может пополнить индустрию красоты своими продуктами. Может, с Too Faced и Tarte соревноваться рановато, но ставить крест на отечественном производстве нельзя. Кто не верит, может протестировать Vivienne Sabo brow arcade slim.

Отзывы на этот карандаш для бровей «бомбические». Разгромную критику в отношении него найти непросто. Россиянки солидарны друг с другом: с таким карандашом брови не уползут и не исчезнут через 2-3 часа.

«Не побоюсь этого слова, но он идеальный! Превосходно подчеркивает форму собственных бровей, заполняет пустоты» - пишет обладательница карандаша.

Когда Anastasia Beverly Hills только выпустила карандаш, его бюджетным аналогом считался NYX Micro Brow Pencil. Внешне их действительно трудно отличить, палитра во многом схожа. Но со временем бьюти-блогеры отметили, что у NYX неудобный царапающийся карандаш. Также, пару лет назад Anastasia Beverly Hills немного изменили формулу продукта не в лучшую сторону. Так что, карандаш Vivienne Sabo легко заменит сразу два недешевых аналога.