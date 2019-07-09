Глаза панды заказывали? Названы средства, не спасающие кожу вокруг глаз от темной пигментации

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Вместо невероятного результата можно получить невероятную аллергию.

Когда народные средства не помогают, в ход идет тяжелая артиллерия: разрекламированные крема и сыворотки.

Экспертами были названы бюджетные средства, не спасающие кожу вокруг глаз от темной пигментации. [

«Разбор полетов» был начат с крема-сыворотки для век и крема-геля для век «Сияющий взгляд» против припухлостей и темных кругов белорусского бренда Bielita Витекс.

Не одобрили пользователи и сыворотку от темных кругов Hello Beauty. Испытав на собственном опыте, девушки призывают не покупать данное средство, не смотря на его невысокую цену.

Самым худшим средством для кожи вокруг глаз единогласно был признан гель «Рецепты бабушки Агафьи» Ледяной. По словам россиянок, он не только не выполняет заявленные обещания, но и вызывает жуткую аллергию, а также оставляет эффект пленки на коже. В летний период это может весьма навредить коже лица.

Заинтересовавшись такими отрицательными отзывами о вседоступных кремах от темной пигментации, эксперты решили проверить состав данных средств на безопасность. Ведь вопрос возникновения аллергической реакции весьма настораживает. Проанализировав ингридиенты, были отмечены компоненты, весьма опасные для здоровья, даже в маленьких количествах.

К сожалению, подбирать крема все же приходится методом проб и ошибок. Пребывая под влиянием красочной рекламы или советом подруги, девушки часто совершают ошибки. Поэтому, косметологи рекомендуют, прежде чем убрать долой мешки и синяки под глазами, необходимо всегда внимательно изучать состав.