Хлам не предлагать? Платья в горошек из 90-х неожиданно «обогнали» современные наряды

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Выбрасывать вещи явно нельзя, спустя время можно их продолжать носить и быть в тренде.

В топе по-прежнему остаются ретро-версии. Так платья в горошек из 90-х неожиданно «обогнали» современные наряды.

Это значит, что настало время доставать с антресолей ненужный, казалось бы, хлам. О том, что старый тренд теперь вновь войдёт в моду, свидетельствуют факты. Уже месяц «гороховые» наряды держатся в фокусе. К тому же, с 18 века платья в горошек часто появляются на модных показах.

Всё-таки, как не изворачиваются специалисты, сделать лучше им не удаётся. И в самом деле всё новое — это хорошо забытое старое. И даже дизайнеры 21 века за новыми идеями обращаются в прошлое. Разумеется, они не копируют полностью: меняются фасоны, сочетания цветов и размеров.

Пошла мода на платья из 90-х. С теми же фасонами вновь экспериментируют, стилягам прошлого века нужно отдать должное. Появляются новые образы и сочетания: для того, чтобы выглядеть модно, нужно не просто купить платье, важно к нему подобрать обувь и аксессуары.

Среди главных вопросов стоит отметить то, как подобрать наряд. Важно учитывать длину юбки, тип фигуры и цветотип. Не следует надевать вызывающие наряды, если они обнаруживают недостатки. Также не нужно забывать про «секреты визуальности».

Например, белый и жёлтый цвета полнят фигуру, а чёрный и тёмно-синий — наоборот. Здесь стоит взглянуть на себя объективно, от этого зависит, что о женщине скажут окружающие. При наличии тонкой талии и полных бёдер не стоит выделять нижнюю часть, лучше выбрать юбку-солнцем.

Если у женщины шире плечи, то верхнюю часть лучше затемнить и оставить треугольные вырезы. Также здесь стоит не забывать, что крупный горох увеличивает объёмы, поэтому не стоит переусердствовать с узором в таком случае.

Как бы ни менялись фасоны и цвета, но «гороховые» наряды навсегда останутся в истории. Если за столько лет никто не придумал более крутого тренда, то и дальше ничего не изменится. Многие восклицают: «Хлам не предлагать!». Но давно понятно, что это не пустой мусор, это легенда моды.