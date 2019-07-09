Гиппократа «продали» за доллар – Как выбрать правильного косметолога в борьбе против акне

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Мастера-самоучки чаще калечат людей, выбивая из них деньги за вредные процедуры.

Проблема акне не имеет единого очага воспаления, возраста, пола и лечения. Почти всегда люди затягивают с походом к специалисту, а когда прижмёт, то идут не к тому и не туда.

Основными причинами появления акне в любом возрасте являются нарушения в работе щитовидки, эндокринной системы, гормональные сбои, неправильное питание, уход за кожей, воздействие химикатов (вроде хлора в воде), стрессы, неврозы и другие.

Заприметив проблему, первым специалистом, к которому бегут, был и будет косметолог. Но важно знать, что 99% случаев акне — это последствие генетики. Поэтому уважающий себя косметолог не будет назначать пилинги, шлифовки, а открестится от «проказы» и отправит клиента к дерматологу — по этому поступку можно понять, что выбран правильный специалист.

В борьбе против акне дерматолог, который не «продал» Гиппократа за доллары, назначит более 5 анализов крови — иногда УЗИ органов малого таза, предстательной железы — и устроит свидание с гастроэнтерологом, эндокринологом и иногда с психотерапевтом.

Результаты позволят выбрать препараты на каждый этап лечения. Начинают с антибиотиков, косметолог организует домашний уход и только потом приступают к косметологическим процедурам: инъекции от постакне, пилинг для повышения иммунитета, шлифовка и домашний уход. Завершается лечение рекомендациями по профилактике.

Наоборот быть не может — это прямой путь к уничтожению кожи угрями и шрамами. Если косметолог или дерматолог не запретили давить прыщи, использовать тональный крем, париться в банях, загорать, не расспросили о любимой косметике — это первый знак, что пора бежать.

От такого недочёта появились мифы о лечении акне. Например, что УФ-лучи помогают справиться с высыпаниями. С одним прыщиком у здорового человека — может быть. С угрями — никогда, сделает только хуже. Наивно считают, что частые умывания чем угодно облегчают проблему, но на деле вода и средства сушат кожу, на угрях появляются трещинки, через которые бактерии попадают под кожу и провоцируют воспаления. И самый живучий миф: надо давить, пока не «разнесло». Глупая версия, которую сотни раз опровергали эксперты.