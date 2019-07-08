«Опахало» вместо ресниц: Московского «ресничника» высмеяли за «махровую гусеничку»

Сегодня, 22:00

Россиянки отказываются от наращивания в стиле «привет из 2000х», но некоторые барышни еще требуют «веник».

Женщины наращивают ресницы, чтобы меньше наносить макияж самостоятельно. На самом деле, это отличная процедура, упрощающая жизнь и экономящая время.

Есть другие вероятные причины, почему погоня за выразительными ресницами такая стремительная. Дамам хочется, чтобы из-за них у прохожих «сворачивались шеи».

Пусть мужчины чаще смотрят на губы и в декольте, глазами тоже можно завлечь. Так и поступают барышни со скромными губами и невыдающимся бюстом. Девушки часто не знают меры и сами просят нарастить густые «веники», хотя тренд уже устарел.

Таким прихотям потакает студия по наращиванию ресниц в «Titania lashes». Московского мастера высмеяли за «махровую гусеничку», которую показали на странице салона. Модель на фото не может открыть полноценно глаз: будто черный зверек разместился у нее прямо на веке.

«Опахало» вместо ресниц вызвало гнев и смех у подписчиц. Но нашлись и те, кто поинтересовался стоимостью «мастерства».

Возможно, женщины полагают, что нарощенные ресницы спасут их от мук ежедневного нанесения макияжа. В случае с «махровой гусеничкой», наверно, это работает, так как от бешеной густоты глаза почти не видно. Стоит ли оно того? Лучше сделать пару взмахов тушью, чем быть невидящим посмешищем.

Если мощное наращивание сильно «припекло», «Titania lashes» тут не помощник. Отзывы на заведение крайне отталкивающие. Клиентки растеряли ресницы спустя 3 дня после процедуры. Свои ошибки мастера не исправляют, а также не выдают чеки.

У «махровых» зверьков, гусениц и «опахал» есть время пожить на глазах россиянок. Тренд умирает, но некоторые еще «летают» в прошлом. В Instagram-аккаунте «Titania lashes» девушка пожаловалась на произвол столичных ресничников. Она просит о «венике», а ей делают естественные ресницы.

Скорее всего, тренд уйдет не скоро, ведь у каждого свои причуды. Даже грамотный мастер не может победить безвкусицу. Это должно сделать время.