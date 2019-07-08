Губы-вареники по-домашнему? Девушки нашли дешевый способ увеличить «свисток»

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Новая «операция» стоит 600 рублей и занимает 15 минут, бессовестные косметологи уже «зажрались», но грабеж закончился.

Чувственные, пухлые губы - мечта девушек. Глядя на фотографии моделей и актрис, многие приходят в восторг. Также рождаются мысли о том, как бы и себе заполучить такие, чтобы все кругом обзавидовались. Одной из причин, по которой слабый пол хочет такое достоинство себе, это притягательность.

Что касается мужчин, то при знакомстве с девушкой обращают внимание на внешность. Представители сильного пола отмечают: чтобы женщине быть привлекательной недостаточно иметь хорошую фигуру. Если лицо не притягивает, то удивительные параметры вряд-ли смогут привлечь надолго. В меру пухлые губы являются плюсом.

Девушки посовещались и нашли дешевый способ увеличить свой маленький «свисток». Согласно их предположениям, губы после этого метода выглядят также, как после посещения кабинета косметолога.

Отличить работу специалиста от несложного макияжа нельзя.

В таком случае возникает закономерный вопрос, зачем платить больше, если губы-вареники можно «приготовить» по-домашнему? «Операция» не займёт много времени — максимум 15 минут. При этом есть возможность перевоплотиться, не потратив половину зарплаты. Хватит 600 рублей на «заморочки».

Отмечается, что для достижения эффекта потребуются только карандаш и блеск для губ, а также помада. Чтобы визуально увеличить губы, нужно сделать обводку и нарисовать линии от краёв. При этом, стоит заступить за контур на желаемое расстояние. Затем использовать двойную полупрозрачную помаду, чтобы закрасить губы, и, начиная от кромки губ, нанести блеск.

Лайфхак и впрямь работает — выглядит дорого и шикарно. С такими темпами косметологи потеряют всю клиентуру и останутся ни с чем. Если женщины прознают про дешёвый, но эффективный метод, то вряд-ли согласятся платить большие деньги ни за что. Да и в самом деле никому не нравится, когда на нём подло наживаются.

Красота не всегда стоит больших денег, это миф, в котором убедили слабый пол. Но на то женщины и рождены хитрыми и смекалистыми, чтобы «идти напролом» к мечте быть красивой.