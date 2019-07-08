Осторожно! Это модно: Тренды этого лета, от которых следует отказаться девушкам plus-size

Сегодня, 16:06

Многие принты и фасоны могут сделать пышную даму непривлекательной, если выбирать их неправильно.

Испортить женскую фигуру неудачным нарядом просто. Ещё проще это сделать с объёмными формами, поскольку «неформат» только начинает интересовать топовых дизайнеров.

Девушки plus-size вынуждены бродить по магазинам и выбирать из тех наспех сшитых вариантов модной одежды, которую просто не продумали для их форм.

Осторожной следует быть с яркими трендами этого лета – цветами, горохом и «платком» на модных платьях, туниках, рубашках и прочей одежде. Они сложны непредсказуемостью – узоры растягиваются и создают тучность и громоздкость образа. Зачастую на одежду больших размеров берётся больше материала со «стандартным» принтом.

Например, для платья в цветочек берётся больше цветочка, и девушка довольно быстро превращается из розочки в клумбу.

Их можно заменить на одежду такого же принта, но акцент должен быть сделан на груди и талии – что выгоднее смотрится на фигуре. Must-have сезона – комбинезоны с рукавами типа «летучая мышь». Лучше выбирать платья и туники с рукавом ¾ серого, чёрного, фисташкового, глубокого винного, темно-синего или цвета «капучино» и «мокрого асфальта».

Девушкам plus-size в этом сезоне рекомендуют присматриваться к длине миди и макси, дополняя образ туфлями и босоножками на среднем каблуке.

Велосипедки, кюлоты и обилие карманов в стиле карго – очень модно, но полным дамам относиться к ним нужно осторожно. А лучше вовсе от них отказаться, поскольку спасти такой образ почти невозможно.

Велосипедки – спорная повседневная вещь и для худых девушек, а у полных они будут выделять самые невыгодные части. Кюлоты ошибочно считают брюками для девушек plus-size: как раз наоборот, их нужно заменить на палаццо. А карманы, как и объёмные принты, просто расширят фигуру до несуразных размеров.

Им тоже можно найти замену. Джинсы очень-сильно-бойфренды – прошлый век для любой девушки, а вот слегка зауженный вариант стройнящего цвета или с крупным едва заметным принтом (если возможно, с завышенной талией) – самое оно для размера plus-size. В дополнение также сойдёт «стройнящая» летняя обувь.