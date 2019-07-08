«Бутылочный» челлендж на пальцах: Скандальные московские маникюрщицы поддались хайпу

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«Прикол» с ногой и бутылкой на ногтях мастерицы объяснять не стали, что ввело в заблуждение почти всех подписчиц.

В сети бушует очередной «вирус» - простые люди и селебрити друг за другом пытаются эпично открыть бутылку ногой. Так называемым «The Bottle Cap Challenge» весь мир «заразила» пользовательница Instagram helena_tigres.

Скандальные московские маникюрщицы тоже поддались хайпу и опубликовали очередной «шедевр» своей студии.

«Бутылочный» челлендж на пальцах с первого раза трудно уловить даже тем, кто знаком с нашумевшим трендом. На одной руке профессионалы маникюра соорудили бутылку с надписью «Вода» и крышкой, а на другой – стопу. Польза такого креатива, конечно, нулевая, но зато мастера в очередной раз показали, что они не такие, как все.

В посте маникюрщицы из Москвы не стали подробно объяснять, что за перфоманс на ногтях она сделали. Ограничились хэштегом #bottlecapchallenge, но все равно собрали тонну недоумевающих комментариев. Даже россиянки быстрее сообразили, откуда маникюрщицы черпнули вдохновение, а вот зарубежная публика хорошенько «тупит».

Большинство не оценило, и всё потому, что такое художество не применимо в обычной жизни. Девушки не могут представить «красоту» на собственных ногтях, поэтому сразу же высказывают свое «фу». Неудивительно, ведь доставать мелочь из кошелька такими ноготками точно не получится, не говоря уже о других более деликатных действиях.

В защиту креативных маникюрщиц некоторые отметили, что этот челлендж однозначно лучше предыдущих работ. Ранее скандальный салон спровоцировал «снос крыши» у своих подписчиц, слепив на ногтях женские половые органы.

Даже подобие сперматозоидов на пальцах восприняли не так резко. Интересно, какой треш московский салон воплотит следующим.