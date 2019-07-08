Выколи мне глаз! Толстушки в сетчатых колготках оказались на «грани фола»

Сегодня, 10:38

Не нужно стараться влезть в одежду не своего формата, лучше подобрать «шмот» по фигуре, сразу найдётся любитель аппетитных форм.

Многие уверены, что это выглядит привлекательно и сексуально. Женщины массово покупают элемент одежды и экспериментируют как только могут. Правда, не всем удаётся носить колготки правильно, иногда сочетают несочетаемое.

Чтобы не попасть впросак, стоит понять, с чем всё-таки нужно носить трендовую вещицу.

Во-первых, стоит обратить внимание на обувь — лучше всего колготки в сетку смотрятся с ботинками на плоской, толстой подошве. Можно, конечно, и выбрать каблуки, но тогда лучше предпочесть квадратные, поскольку шпильки выглядят в этом сочетании слишком вульгарно.

Прекрасно смотрятся с короткими юбками, но и здесь стоит быть осторожными. Нужно собственное чувство стиля, чтобы понимать, до какой длины выглядит красиво, а дальше — только пошло. Также неплохо смотрится с кожаными шортами и джинсовыми бриджами. Вообще колготки в сетку смелый тренд, сильно привлекает внимание, поэтому их стоит надевать в том случае, если есть уверенность в неотразимости образа.

Но и здесь есть нюанс — колготки в сетку идут не всем, как и прочая одежда. Стилисты отмечают, что толстушки в сетчатых колготках оказались на «грани фола».

Некоторые при виде таковой просят: «Выколи мне глаз». И правда, на полных дамах смотрятся не так сексуально, как, например, широкие брюки или платье в пол. Если к этому вопросу подойти с умом, то никто не сможет усомниться в привлекательности.

Мужчины отмечают, что полнота не является недостатком, и есть такие женщины, которым она идёт.

Сексуальность обусловлена не параметрами, а умением себя подать.

Представители сильного пола в восторге от уверенных в себе женщин, которые умеют подбирать вещи так, чтобы нравиться и самим себе, и окружающим.

Нужно подчёркивать достоинства, а не выделять недостатки. Мода нужна для того, чтобы идти в ногу со временем, но не брать всё.

Коко Шанель говорила, что «мода уходит, а стиль остаётся». Поэтому новые тренды нужны для того, чтобы найти себя, а не бездумно скупать вещи.