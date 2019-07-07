Налетай — запасные ногти «раздают»: Горе-мастера «беспалевно» зарабатывают на грибках

Сегодня, 17:26

Богатеют на чужой беде, ногти из-за болезни могут отвалиться, а «педикюрщицы» зальют пальцы силиконом.

Ногти — дело хорошее, особенно, если они есть, и при том фантастически оформлены. Но теперь работа мастеров по маникюру не ограничивается красивыми формами ногтей и узорами. Они решили двигаться дальше и, наверное, открыть сервис по «производству». Об этом свидетельствует новый тренд — силиконовый педикюр входит в моду также, как вошли губы и грудь.

Новая тенденция стала популярной, поскольку можно нарастить ногти там, где их нет. Это полезно в том случае, если они вдруг отвалились, и ждать, пока отрастёт, не хочется. К тому же горе-мастера «беспалевно» зарабатывают на грибках: отрезают поражённый участок и заполняют его синтетикой. В летний период это настоящая находка — обувь открыта, и всем видно, в каком состоянии ноги.

И казалось бы, нет ничего плохого в том, чтобы красиво оформить педикюр. Но грибок не дефект, это болезнь. Велика вероятность остаться без ногтей в принципе, если запустить заболевание и не лечить. Когда «мастера» убирают пораженный участок, то даже не догадываются, что клетки грибка остаются на коже и продолжают вредить.

Зато сколько плюсов: не нужно стоять в очереди к врачу, тратиться на лекарства, переживать по поводу здоровья. С глаз долой, из сердца вон — и вроде отлично. Когда грибок разъест ногти окончательно, то вряд ли даже лекарства помогут, а гуру педикюра разведут руками и предложат снова нарастить. В таком случае можно воскликнуть: Ребята, налетай - запасные ногти «раздают».

Но и это не решение проблемы, поскольку инфекция останется на коже и вернуть ногти вряд-ли удастся. Мало кого может обрадовать такая перспектива, к тому же сложно найти мастера, который сделает педикюр хорошо. Если позаботиться и о здоровье, то таких проблем удастся избежать и радоваться — выбирая между красотой и практичностью, стоит подумать.