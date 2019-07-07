Скупой платит дважды! «Халявные» тату солнцем портят кожу

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Американки развили дешевый тренд, который решил подхватить весь мир, нашли как деньги сэкономить сучки.

Каждый сезон появляются новые тренды, среди них не мало тех, что повергают в ужас. Американки решили «убить двух зайцев разом»: и задать моду на «естественное» тату, и сэкономить деньги. Теперь ненавистные веснушки вошли в тренд. И всё бы ничего, но для этого используют вредные ультрафиолетовые лучи — «халявные» тату солнцем портят кожу.

Кожа страдает от ультрафиолета, косметологи уже не раз замечали, что появление прыщей связано с воздействием солнца не нежное лицо. Также преждевременно появляются морщины, поскольку лучи проникают в глубокие слои и достигают клеток дермы. Коже не хватает влаги — становится сухой и тонкой — морщины вылезают раньше на 5-10 лет.

Женщины приходят в восторг от вида веснушек, появление которых ускоряет ультрафиолет. Но беда в том, что со временем они пропадают, а «память» кожи об излучении сохраняется и накапливается за годы жизни. Велика вероятность «подцепить» онкологию.

Но не всё так страшно, как кажется. «Безумству» есть альтернативы.

Стоит обратиться к услугам мастера. Это хоть и дорого — от 5 до 15 тысяч рублей — но безопасно для кожи. Пятнышки можно «набить» в тату-салоне, но нужно подходить осторожно к выбору мастера. Опытные имеют хорошее портфолио, нужно детально рассмотреть работы и сравнить с тату лучших специалистов.

Обязательно стоит уточнить, в каком стиле работает специалист — желательно, чтобы представления о красоте совпадали.

«Первопроходцы» отмечают, что им нравятся изменения во внешности: «это выглядит необычно», «потрясающий результат».

С опытным мастером даже «набитые» веснушки будут выглядеть как будто настоящие. И незачем пытаться сэкономить, ведь скупой платит дважды — только здесь молодостью кожи.