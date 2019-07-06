Смоется только с губами: Помада от Maybelline поразила «суперстойкостью» и токсичностью

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Более стойкий только перманентный макияж, а токсичнее завод по переработке метана, убеждены россиянки.

Какая девушка не мечтает о стойкой губной помаде, которой не страшны ни офисные перекусы, ни страстные поцелуи, ни плюханье семечек? Однако мечты опасны именно тем, что могут сбываться. Вот помада Maybelline SuperStay Matte Ink как раз и оказалась ответом на молитвы прекрасного пола о стойкости.

Как оказалось, это косметическое средство действительно стойкое. Наносится оно легко и отлично распределяется по губам, но уже здесь кроется подвох. Для нанесения средства нужна точность сапера. Если верить отзывам россиянок, если слегка вылезти за контур губ, то стереть его можно только с кожей.

То же самое и с «устами». Если верить тем дамам, которые успели воспользоваться сим косметическим средством, то помада буквально намертво прирастает к коже. Даже спустя после полноценного рабочего дня ее невозможно удалить с поверхности губ. И все бы ничего, но помада спустя шесть часов скатывается в неаккуратную полоску, буквально цементируется на губах.

При этом приходится постоянно смыкать губы, чтобы никто не увидел, во что превратился макияж. В итоге, как заявила одна из покупательниц, средство пришлось удалять скрабом для ног и тоником на спиртовой основе. Губы после этого превратились в красное, израненное пятно с водянками. И вместо того, чтобы увлажнять кожу губ, помада от Maybelline ее сушит.

И главная проблема – в состав средства входит диметикон. Судя по тому, что он стоит на первом месте в составе, то его концентрация очень высока. На первый взгляд, это защитный барьер от воздействия извне. Однако есть и обратная сторона медали – это непроницаемый барьер и для кислорода. Также он мешает испарению влаги с поверхности губ, что может привести к образованию мелкой болезненной сыпи. Кожа при регулярном использовании косметики с этим компонентом быстро стареет – появляется эффект увядающего листа.

Также стоит обратить внимание на подпункт «парфюм». Как выяснилось, за этим словом могут скрываться даже отходы химзавода. Ведь именно этот пункт косметическим фирмам разрешается не афишировать. И логично предположить, что именно этот «химкоктейль» вызывает такое сильное прилипание и превращает кожу в рваное месиво. Тех, кто успел приобрести эту помаду, она поразила свой «суперстойкостью», но еще больше токсичностью. Впрочем, некоторые дамы готовы накрасить ею губы раз в месяц на большой праздник. Что поделать – красота требует жертв.