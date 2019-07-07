Шило на мыло: Обман маркетологов с «парабенами» раскрыла бьюти-блогер

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Вводящая в заблуждение надпись на тюбике «делает миллионы» нечистым на руку производителям.

Чтобы обеспечить себя полноценным уходом, нужно включить всю свою внимательность и запастись временем. Количество баночек на полках магазинов растет, а сколько всего на них написано! Пиарщики не дремлют и стараются каждый крем и шампунь заполнить яркими этикетками. Самая популярная – «Без парабенов». Оказалось, что она давно уже не актуальна. Обман маркетологов с «парабенами» раскрыла бьюти-блогер.

Девушку возмутило, как россиянки продолжают «вестись» на такое бессмысленное утверждение на пузырьках. Горькая правда в том, что производитель меняет шило на мыло: убирая парабены, он оставляет в составе средства другие вредные вещества. Информация о них вся на виду – на том же пузырьке, но мелким шрифтом в разделе «состав». Большинство не читают его, и маркетологи хорошо на этой невнимательности наживаются.

Доказать бесполезность надписи «Без парабенов» очень просто. Допустим, бюджетный шампунь известной марки Timotei «Драгоценные масла». Лицевая сторона бутылочки кричит покупательнице, что парабенов шампунь не содержит. Но чему радоваться, если в составе есть токсичный Лауретсульфат натрия, раздражающий кожу, и много чего другого отталкивающего?

Следующий «пациент» - Garnier Fructis «Гудбай, секущиеся кончики». Во-первых, кончики может сгладить только несмываемое средство масляной основы, а данный продукт «без парабенов» может лишь пересушить волосы. Проверку шампунь не проходит, так как его состав содержит Амодиметикон. Вещество забивает поры кожи головы, ложится пленкой, что чревато перхотью и выпадением волос.

Третий пример недобросовестности маркетологов – шампунь для объема тонких волос Biolage Volumebloom Cotton Shampoo. На это средство «без парабенов» посмотрят многие, а единицы узнают, что в составе есть Тридецет. Потенциальный канцероген делает кожу головы раздраженной. Но главное, что без парабенов!

Всегда нужно помнить, что производитель не будет изменять состав продукта в ущерб себе. Он поменяет шило на мыло, но грамотные маркетологи всегда прилепят на тюбик то, что заставляет человека доверять продукту, не анализируя его состав. Подобное «завлекалово» должно уйти в прошлое. Европа уже движется к этому. Ходят слухи, что в этом году надпись «Без парабенов» будет считаться незаконной из-за своей обманчивости. Дойдет ли здравая мысль до России? Время покажет.