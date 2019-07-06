«Святые отшельники, что это?»: «Трендовый» Insta-макияж ужаснул Сеть

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«Тонна» косметики на лице летом может «убить» кожу бьюти-блогера навсегда.

«Трендовый» Insta-макияж ужаснул Сеть. Девушка, весьма необычной внешности, решила поделиться с подписчиками видео с мастер-классом по нанесению декоративной косметики.

К ресницам максимальной длинны ни у кого не возникло вопросов, как и к выбору теней. Но главной шоковой процедурой для россиянок стал момент, когда Instagram-звезда принялась приклеивать брови на собственное лицо. Народ, конечно, многое видел, но, тем не менее, удивлению не было предела:

«Святые отшельники, что это?», «Такой только в фильме ужасов сниматься», «Что с ее губами? Это просто ужас!» - пишут в сети.

О последних, кстати, тоже есть, что сказать. Губы неземного размера стремятся переплюнуть даже пятую точку Ким Кардашьян.

Многих заинтересовал вопрос: куда такая красавица может пойти. Было предположение, что на очередной конкурс красоты, где в последнее время в почете неестественность. А может и к очередному «Евровидению» готовится.

Подобное творение заставляет усомниться в уровне адекватности бьюти-блогера. Ни для ни кого не является секретом, что в последние годы набирает популярность естественная красота без силикона. Поэтому кроме чувства отвращения и осуждения Insta-макияж не вызвал больше никаких эмоций.