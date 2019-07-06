«Святые отшельники, что это?»: «Трендовый» Insta-макияж ужаснул Сеть

«Тонна» косметики на лице летом может «убить» кожу бьюти-блогера навсегда.
«Трендовый» Insta-макияж ужаснул Сеть. Девушка, весьма необычной внешности, решила поделиться с подписчиками видео с мастер-классом по нанесению декоративной косметики.
К ресницам максимальной длинны ни у кого не возникло вопросов, как и к выбору теней. Но главной шоковой процедурой для россиянок стал момент, когда Instagram-звезда принялась приклеивать брови на собственное лицо. Народ, конечно, многое видел, но, тем не менее, удивлению не было предела:
О последних, кстати, тоже есть, что сказать. Губы неземного размера стремятся переплюнуть даже пятую точку Ким Кардашьян.
Многих заинтересовал вопрос: куда такая красавица может пойти. Было предположение, что на очередной конкурс красоты, где в последнее время в почете неестественность. А может и к очередному «Евровидению» готовится.
Подобное творение заставляет усомниться в уровне адекватности бьюти-блогера. Ни для ни кого не является секретом, что в последние годы набирает популярность естественная красота без силикона. Поэтому кроме чувства отвращения и осуждения Insta-макияж не вызвал больше никаких эмоций.