Проще нефтью облиться! Крем Nivea гарантированно «угробит» лицо – Эксперты

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Если на руки с грехом пополам его можно нанести, то на лицо лучше и не пытаться.

Практически любой девушке известна фирменная баночка универсального увлажняющего крема Nivea. Еще несколько лет назад обзавестись этой заветной баночкой мечтала каждая юная леди. Впрочем, как выяснилось, не так хороша Nivea, как гласит реклама. И, по традиции, главный приз под фольгой. В том, что это продукт от Nivea, сомневаться не приходится, поскольку на этой самой фольге фирменное тиснение бренда.

Однако, как уверяют эксперты, проще и дешевле нефтью облиться, чем это косметическое средство. Данный крем относится к группе бюджетных. Если упаковка небольшая, 75 миллилитров, то его стоимость в супермаркетах не превышает 70 рублей. А большая, в 200 миллилитров, упаковка – 200 рублей. Однако даже эти деньги в бюджете среднестатистической россиянки кое-что значат. И если женщина тратит свои кровные, то должна получить соответствующий результат.

Итак, поначалу крем ничем не удивляет и не настораживает. В его основе, как и у любого другого подобного средства, вода и парафины. Однако бренд хоть и не пишет о том, что данный продукт органический, определение «универсальный» кое-что значит. Это значит, что продукт пригоден для использования в любой зоне тела – и для пяток, и для лица, а еще эта метка предопределяет, что крем могут использовать все члены семьи. Да-да, в том числе и дети. А теперь и обещанный сюрприз.

Если вода относительно нейтральный и обязательный компонент, то далее по списку следуют более опасные ингредиенты. К примеру, жидкий парафин. Опасность даже не в том, что это продукт нефтепереработки. Как правило, переработка проводится должным образом, но этот компонент закупоривает поры, от него появляется зуд, сыпь и прочие аллергические реакции. Используется в средстве как антистатик.

Также в Nivea входит микрокристаллический воск, который также аллергичен. Более того, он вредит экологии, загрязняет окружающую среду и тоже является продуктом переработки нефти. Практически такой же комплект «вредностей» имеет парафин в виде минерального масла.

Справедливости ради стоит отметить, что в состав крема входит глицерин и пантенол. Они смягчают и заживляют микротрещинки. Хотя, если бы в креме было поменьше парафина, то и пантенол бы не пригодился? Специалист сошлись в одном, что крем марки Nivea – средство, которое гарантированно «угробит» лицо.