С омбрэ — только в деревню! Названы 3 модных окрашивания этого лета

Сегодня, 13:09

Старые техники вызывают смех и слёзы, а не восхищенные взгляды.

Покрасить волосы — за милое дело, но подобрать подходящее окрашивание ещё уметь нужно. Здесь есть столько нюансов — цвет, переходы тонов, сочетания. Более того, значение имеет тренд — походить на колхозницу никому не хочется. На этот раз есть хорошая новость, поскольку названы 3 модных окрашивания этого лета. Это значит, что не нужно гадать, как правильно поступить.

В числе этих вариантов стоит отметить «седые» и выгоревшие пряди, а также холодные оттенки блонда. А вот с омбрэ - только в деревню. Если говорить про «седину», то лучшим вариантом станет «металлик». Для этого волос предварительно нужно осветлить, а после затонировать. Правда, в этом случае нужно учитывать, что новый цвет вымоется быстро.

Что касается эффекта выгоревших прядей, то он вызывает восторг. Среди преимуществ стоит отметить возможность скорректировать овал лица и быстро освежить причёску. К тому же окрашивание универсально — подходит женщинам любого возраста. Идеально смотрится тёмный цвет, разбавленный светлыми прядями, женщина кажется на несколько лет моложе.

Предпочитая блонд, стоит быть осторожными, поскольку осветлить тёмные волосы — задача не из лёгких. Несоблюдение пропорций может привести к «смерти волос» - даже пара лишних минут негативно скажутся на их состоянии. Женщины часто жалуются на мастеров, которые халатно отнеслись к работе. Результатом передержки краски нередко становится частичное облысение — волосы похожи на морские водоросли и выпадают клочьями.

При выборе мастера внимание нужно обращать не только на фотографии, но и на отзывы. Если доверить шикарные локоны дилетанту, то можно сильно разочароваться во всех парикмахерах.