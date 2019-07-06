Налетай, подешевело! Tom Tailor и Colin's сражают гигантскими скидками наповал

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По «дешевке» можно отхватить актуальные джинсы и футболки.

Магазины бредовой одежды Tom Tailor и Colin's сражают своих покупателей гигантскими скидками наповал. Пока некоторые магазины отдыхают, эти два гиганта в бьюти-индустрии усердно нарабатывают себе клиентов.

Так и хочется сказать «Налетай, неплохо все подешевело!», ведь Tom Tailor предлагает грандиозные скидки в 50% на популярный ассортимент верхней одежды. Не отстает и Colin's со скидками от 20% до 50% на трендовые джинсы, футболки и платья.

Например, удобные и высококачественные джинсы цвета деним, стоимостью в 3290 рублей, можно купить всего за 2295, сэкономив при этом 30% в магазине Colin's . Там же можно купить стильную футболку модного в этом году оттенка со скидкой в 50% всего за 395 рублей.

Распродажа также коснулась шорт, рубашек, юбок и части мужской коллекции.

Поход в Tom Tailor во время столь грандиозного сейла будет сравним разве что с визитом в рай. 240 товаров по невероятной скидке - что может быть лучше?

За модный в этом сезоне яркий лонгслив можно заплатить всего 899 рублей, вместо 2999. Удобные толстовки со скидкой 40% помогут сэкономить 3 тысячи для покупки еще какой-нибудь вещицы. Например, джинсы Skinny - их стоимость снижена до 2400 рублей.

Кроме того, магазин готов предоставить бесплатную доставку при покупке от 3 000 рублей.

Похоже, что настало то самое заветное время для модниц, когда можно позволить купить себе дорогостоящую вещь почти даром.