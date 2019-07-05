Морщины как у мопса? Люкс-тональник от The Ordinary проиграл «бюджетнику» в качестве

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Дефекты кожи становятся только заметнее, - отзываются покупательницы о дорогом средстве.

Основой макияжа является тональный крем. От него зависит, на кого женщина будет похожа: на королеву или огородное пугало. В числе элитных средств оказался The Ordinary Coverage Foundation, который в итоге не оправдал ожиданий. Дело в том, что люкс-тональник проиграл «бюджетнику» в качестве. Покупательницы негативно отзываются о дорогом средстве.

Среди основных минусов тональной основы женщины отмечают явное выражение дефектов. При первом нанесении Coverage Foundation проявлялись морщины и прыщи, которые к тому же заметны не только вблизи, но и на расстоянии. Для того, чтобы исправить ситуацию, на лицо наносят много крема - за один раз получается большой расход.

В сравнении с ним бюджетное средство от белорусского бренда Luxvisage просто идеально. Во-первых, стоимость его в два раза ниже «топового» крема — 300 рублей, во-вторых, качество в разы лучше. Казалось бы, стоимость и эффективность должны «шагать в ногу», но иногда происходят сбои. Об этом тональнике женщины отзываются положительно, ставят самые высокие оценки.

По словам покупательниц, тон на кожу ложится без проблем. Текстуру имеет лёгкую, а маленького флакончика хватает на месяц даже при ежедневном использовании. Некоторые отмечают, что это удачный вариант даже в жару. Если конкурент через два часа начинает трескаться и мажется, то здесь идеально — весь день нет никаких нареканий.

Никто не хочет морщины как у мопса, поэтому выбирать, пусть и брендовый, тональник от The Ordinary былые покупательницы вряд ли станут. Поскольку его цена равна 500-600 рублей, изначально предполагается, что результат тоже должен быть приличным. Но, похоже, что до звания лучшего тональному средству еще далеко.