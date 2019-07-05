«Отрава» для всей семьи: Солнцезащита от Garnier заселяет поры токсинами

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Даже «взрослые» продукты известного бренда с SPF не прошли контроль, не говоря уже о детской линейке.

Сейчас, в самый разгар отпусков, продукты с SPF скупаются так быстро, что остаются только малоизвестные баночки с заоблачными ценами. Но старый добрый Garnier и тут впереди планеты всей: еще можно «урвать» молочко Ambre Solaire SPF 30. Но большинство россиянок даже не знают, что оно заселяет поры токсинами.

Солнцезащита от Garnier – противоречивая и сложная штука. На одной чаше весов покупатель видит хорошие отзывы, а на другой – низкую цену. За бутылочку 200 мл нужно отдать 640 рублей. В чем же подвох? Достаточно просто взглянуть на состав.

Эмульсионный компонент Октокрилен, который есть в средствах Garnier – «отрава» для всей семьи. Да, бренд не боится добавлять его и в детские SPF-продукты. Проверка гласит, что октокрилен может вызвать аллергию, гормональные изменения, и вообще, он канцерогенен. С таким составом перед использованием и к врачу сходить не грех.

Конкуренты Garnier в этом вопросе далеко не ушли. К примеру, Loreal Солнцезащитное молочко Sublime Sun Cellular Protect SPF30. Стоит это удовольствие 575 рублей за 50 мл. Октокрилен там тоже наблюдается, но кроме него есть еще и токсичные красители – красный и желтый. Проверку это средство также «провалило».

Дополняет неутешительный список Nivea Sun Protect & Bronze Sun Lotion SPF30 объемом 200 мл за 578 рублей. Отличная цена и неплохие отзывы разбиваются об один ингредиент – гомосалат. Ароматизатор вызывает эндокринные нарушения и аллергию Добавлен он для лучшей проницаемости средства в кожу, но неужели в 2019 году индустрия все еще не нашла безопасную бюджетную альтернативу?

Потребители этих бюджетных солнцезащитных средств разные: одни выбирают крем за полгода до отпуска, а другие хватают первое, попавшееся за час до вылета. Пока существует вторая категория людей, бренды продолжат добавлять в средства опасные компоненты, ведь никто их не проверит. Только косметическая грамотность и дотошность помогут найти «то самое» средство для идеального безопасного загара без токсинов.