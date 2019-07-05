«К вам приходил наркоконтроль?»: «Какающий голубь» на ногтях россиянки взорвал Сеть

Сегодня, 13:00

Жесть и вседозволенность стали особенностью московского салона.

Молва о необычных вещах разносится по миру быстро. А когда странности происходят в сфере красоты, то за считанные часы. Так случилось с одним из десятков творений московской студии маникюра. Истинные мастерицы своего дела показали миру необычный маникюр: на нежно-розовых ногтях неизвестной россиянки примостился декоративный голубь. Восторг у пользователей Сети возник, когда они заметили, что у птицы подвижно крыло.

Эйфория пропала ровно у половины в момент, когда симпатичный, искусно сотворённый голубь начал «какать» голубой жидкостью при нажатии на его бездыханное тельце. Подписчики разделились на два лагеря: те, кто продолжили поражаться умениям девушек, и те, кто пришёл в ужас от омерзительного зрелища. Через несколько дней «какающий» на ногтях россиянки голубь без преувеличения взорвал мир.

Хотя, чему удивляться, если это далеко не первая и не последняя работа этого салона. Из-за откровенных художеств непосредственно владелице салона задавали вполне резонный вопрос: «К вам приходил наркоконтроль?» - имея в виду, что на трезвую голову мастеру до такого тяжело додуматься, а модели – согласиться. Владелица же уверяет, что все пошлости и грязь, до которых опускаются её подчинённые, делаются в угоду популярности, в том числе в США, где планируется открытие такой же студии.