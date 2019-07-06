Не отпуском единым: Как подобрать на лето «хитовый» офисный костюм, рассказали стилисты

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Дресс-код не позволяет ходить на работу в купальнике даже в жару. Но и в этой ситуации есть выход, утверждают специалисты.

Не всем повезло в летние месяцы оказаться на море, но это не значит, что нужно забить на внешний вид и уйти в работу. Хороший наряд скрасит рабочие будни и позволит почувствовать себя красавицей - не отпуском единым живет человек. В этом сезоне стоит отказаться от комбинезонов и юбок — уже не в моде. Эксперты рассказали, как подобрать на лето «хитовый» офисный костюм.

В первую очередь внимание стоит обратить на расцветку, фасон и материал, из которого сшита модель. Ткани должны быть лёгкими, струящимися и приковывающими взгляд — в таком костюме будет комфортно даже в невыносимую жару. Что касается расцветок, то в моде яркие цвета: красные, голубые, жёлтые. Можно выбрать модель в цветочек или клетку.

Что касается фасона, то на этом стоит сконцентрировать особое внимание. Отталкиваться нужно от того, что у некоторых женщин бёдра являются проблемной зоной. При правильно подобранном костюме восхищённые взгляды мужчин не будут редкостью. Если нижняя часть полновата, то стоит выбрать широкие брюки — вместе с высокой талией будут смотреться шикарно.

От обтягивающих брюк стоит отказаться, поскольку они только подчеркивают изъяны. При нормальном и стройном телосложении стоит надеть прямые — придадут шарма и деловитости. Если выбор пал на узорный рисунок, то костюм стоит совместить с однотонной бледной рубашкой и такими же туфлями. Каблук невысокий: чем комфортнее ноге, тем изящнее будет походка.

Привлекательно смотрится пиджак или жакет, можно выбрать приталенную модель. Стоит обратить внимание на длину — низ не должен заканчиваться в области бёдер при перевесе в нижней части фигуры. Лучше сделать его короче на 10 см. При широких плечах стоит отказаться от объёмных воротников, а вот V-образный вырез придётся кстати.