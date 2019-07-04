Атомная бомба «в трусах»: Тональная основа от Maybelline «взрывает» кожу своим составом

Сегодня, 22:00

Силиконы и нейлон в одном флаконе мигом сделают из свежего лица «сморщенный изюм».

Тональная основа Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation стала достаточно популярной, в том числе, благодаря использованию многими блогерами. А, как известно, именно лидеры мнений формируют отношение своих зрителей к тому или иному продукту. Многие из них стараются быть честными со своими подписчиками, но порой даже и не подозревают, что именно советуют своим неопытным зрителям. У многих из них можно увидеть советы по сбору косметичек для новичка – вот здесь-то и пора засомневаться. Зачастую у бьюти-блогеров очень хорошая кожа, если не «идеальная». Ей очень трудно навредить только тональным кремом при наличии гигантского количества уходовой косметики. Но здесь речь идет о новичках и, скорее всего, не с самым лучшем состоянием кожи.

И вот, многие советуют как раз-таки Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation, которая просто «взрывает» кожу своим составом, в котором кроются силиконы и нейлон. Многие компоненты вызывают сухость кожи, аллергическую реакцию, а иногда и закупорку пор и истончение защитного покрова кожи (как, например, Цетил ПЭГ/ППГ-10/1 диметикон). Спирт в составе вообще должен отсутствовать, особенно на первых местах, но здесь он есть. Прямо таки атомная бомба «в трусах».

Обязательно стоит смотреть на состав и отзывы о бьюти-средстве, ведь именно это повлияет на дальнейшее состояние кожи. А рекомендации блогеров – всего лишь советы, которым не обязательно слепо следовать.