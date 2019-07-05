С личика яичко, а внутри болтун: 4 доказательства того, что мезонити – деньги на ветер

Сегодня, 16:40

Косметологи считают эту процедуру бесполезной и даже опасной.

Сегодня необычайную популярность получила омолаживающая процедура с использованием мезонитей. Авторами идеи выступили южно-корейские специалисты в 2011 году. Процедура заключается в том, чтобы вводить под кожу экстра-тонкие аккупунктурные длинные иглы - нити. Сначала мезонити задумывались как средство стимуляции нервных окончаний. Однако на данный момент она используется для получения омолаживающего эффекта.

Эксперты, впрочем, относятся к мезонитям с изрядной долей скептицизма. И хоть это один из наименее травматичных методов сглаживания микроморщин, но в то же время он самый бесполезный. Есть большой риск, что клиент на ветер выбросит минимум 2300 рублей.

Специалисты отмечают, что эффект от столь недешевой процедуры заметят лишь те люди, которые перед этим абсолютно не ухаживали за кожей лица, кроме разве что ополаскивания водой. Также улучшение могут наблюдать клиенты, у которых мелко-морщинистый тип старения кожи – то есть кожа очень тонкая. Если же женщина – именно они чаще всего прибегают к вживлению мезонитей – постоянно ухаживала за кожей, и сама по себе кожа толстая, есть птоз мягких тканей, то никакого эффекта конкретно от трейдлифтинга заметно не будет. В лучшем случае мезонити будут бесполезны. Кроме того, есть еще 4 признака, которые демонстрируют, что мезонити – это деньги на ветер.

Во-первых, остроконечные иглы сильно ранят кожу, вызывая гематомы и подкожные кровотечения. Во-вторых, практически в 90% случаев эта процедура вызывает герпес и инфекционное воспаление эпидермиса. В-третьих – нити могут мигрировать под кожей и искажать овал лица до неузнаваемости. В-четвертых, мезонити могут повлечь за собой рубцевание кожи, и вместо омоложения дама получит лицо в шрамах, которые украшают только мужчин и то не всегда. Желая получить с лица яичко, клиентки рискуют получить лицо-болтун.