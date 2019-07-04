Armani и Clarins подвинутся: Бюджетные бренды заткнули за пояс проверенный люкс

Вчера, 11:30

Фанатки макияжа уже приловчились тратить меньше, а выглядеть не хуже своих голливудских кумиров.

Сегодня заставить россиянку отдать ползарплаты на одно средство практически невозможно. Новые доступные продукты для макияжа появляются, чуть ли не каждый день. Бюджетные бренды заткнули за пояс проверенный люкс – это подтвердит каждая любительница макияжа. Например, дорогостоящие Armani и Clarins подвинутся, ведь им на пятки уже наступают «собратья» Limoni и Kiko Milano.

В сети появилось сравнение тональной основы Giorgio Armani Crema Nuda и Limoni Aquamax BB Cream. Оба средства позиционируются как увлажняющие, поэтому точно понравятся россиянкам с сухой кожей лица. Автор отзыва уверяет, что продукты идентичны: выравнивают тон кожи, дают здоровый влажный подсвеченный финиш и устраняют сухость. Вот только по цене отличаются на 4200 рублей! Giorgio Armani стоит 5000 рублей, тогда как Limoni с SPF-защитой 25 всего лишь 800 рублей. При такой колоссальной разнице нет смысла платить за бутылочку с «тональником» несколько тысяч.

Такой же брат-близнец есть и у блеска для губ Eclat Minute от Clarins - 3D Hydra Lipgloss от Kiko Milano. Оттенки 01 и 07 соответственно немного похожи. Цена первого люксового продукта даже со скидкой радость не вызывает – 1062 рубля. Но ведь это всего лишь блеск! На помощь придет Kiko за 490 рублей. Свойства у продуктов одинаково хорошие, но с Clarins вполне можно попрощаться, ведь есть такая достойная и доступная замена.

Не люксовый, но местами «зазвездившийся» L`oreal заткнут за пояс малоизвестным брендом Alvin D`or. Его жидкий хайлайтер GLOW LOVE 01 – копия L`oreal GLOW MON AMOUR в первом оттенке. Известный всем бренд здесь выступает как люкс – от 700 до 900 рублей стоит хайлайтер, который можно купить у Alvin D`or за нереальные 155 рублей. Россиянки уже приготовились к выходу марки на большой рынок.

Выглядеть как голливудская звезда сегодня очень просто, даже летом. К примеру, нет потребности отслеживать быстро исчезающие «лимитки» от Pupa (например, Bronzing&Glowing 002), когда есть Estrade Bronze D’OR 116 и Butter Bronzer от Physicians Formula в оттенке Bronzer. Pupa хочет за свой бронзер 1300 рублей, но россиянки говорят «нет»: бюджетные аналоги манят ценами в 300 и 777 рублей.

Как видно, одними Armani и Clarins не насытишься: душа постоянно просит что-то новенькое. Лучше выбирать бюджетные аналоги, чтобы чаще пополнять коллекцию. Неподходящее бюджетное средство не жалко отдать подружке, а кошелек при этом сильно не «худеет». Макияж может быть шикарным, ведь никто вокруг не угадает стоимость продуктов без взгляда в косметичку.