Таблица Менделеева в сборе: Праймер от NYX не прошел проверку на безопасность

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Опасные компоненты в составе могут вызвать страшную аллергию.

Праймер ANGEL VEIL - SKIN PERFECTING от бренда NYX не прошел проверку на безопасность. Ирония заключается в том, что производители утверждают, что NYX Professional Makeup — это качественная косметика, не наносящая вреда здоровью.

Обратившись за помощью к экспертам, было выявлено, что в основе под макияж в сборе вся таблица Менделеева.

Используемые для загустения химические вещества могут нанести вред здоровью кожи и зрению. Одним из самых опасных компонентов считается феноксиэтанола, применяемый в качестве универсального консерванта, способным продлить аромат косметических средств. Странно наблюдать данный компонент именно в составе американской косметики, ведь в США его использование в косметической продукции сильно критикуется. Якобы вещество вызывает появление рубцов и ожогов на поверхности кожи.

Еще одним немало опасным компонентом оказался богат брендовый прймер — это циклопентасилоксан. Имея синтетическое происхождение, он может вызывать сильнейшее раздражение кожи.

Основываясь на результатах проверки, средство декоративной косметики Angel Veil не было одобрено специалистами, соответственно, рекомендаций к его применению нет. Поэтому, при выборе средств данной торговой марки следует быть весьма осторожными.