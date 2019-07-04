Ноги в кровь? Популярный крем-депилятор от Velvet может привести к болезненным высыпаниям

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В составе дешёвого средства обнаружили неприятные компоненты.

Velvet для чувствительной кожи неустанно собирает десятки отзывов от довольных покупательниц. Вызваны они, скорее, факторами, которые мало соотносятся с заявленным эффектом – это доступность (до 165 руб.) и миниатюрный, в сравнении с аналогами, состав. Ведь уже достаточно было сказано о том, что меньшее количество даже химических компонентов может говорить о безопасности средства. Как бы не так.

Среди прочих, в составе средства можно найти Octyl Stearate. Это популярное в косметологии вещество, но в кремах-депиляторах видеть его не хочется. Его основная задача – задержать влагу в коже и самом креме. Такое действие чревато образованием комедонов, то есть прыщиков. Поскольку речь идёт о волосистых участках тела, то появление высыпания от этого компонента может привести к вросшим волоскам и болезненным прыщикам.

Этот эффект обеспечит «шлифовка» раздражённой кожи лезвием бритвы, которую приходится проводить, поскольку эффект от крема не такой яркий, как на картинках в рекламе. В жизни регулярная депиляция этим кремом может «избить» ноги и другие части тела в кровь из-за чувствительности кожи и постоянных высыпаний, к которым она склонна.

Неприятным также является присутствие в составе вазелина, говорят косметологи, поскольку это нефтепродукт, способный закупоривать поры и, соответственно, вызывать те же высыпания. Сильная щелочь, гидроксид калия, провоцирует сухость и иногда жжение, но этот эффект способны «забить» другие, увлажняющие и смягчающие, компоненты. Например, масло оливы, экстракт ромашки и витамин Е.

Безоговорочный минус в составе крема-депилятора Velvet — парфюм. Его расположение в конце списка, а также термоядерный, неприятный запах самого средства говорят о его малом содержании. Но таких компонентов быть в депиляторах не должно.